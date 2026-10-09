Warum werden Kinder gewalttätig? Experten klärten in Klagenfurt auf

Warum werden Kinder und Jugendliche gewalttätig? Wie erkennt man Mobbing frühzeitig und was können Lehrer dagegen tun? Mit diesen Fragen beschäftigten sich kürzlich mehr als 200 Fachkräfte bei einer Tagung in Klagenfurt.

Bereits zum neunten Mal lud die Präventionsstelle der Stadt Klagenfurt zur Fachtagung der Plattform Prävention. Diesmal stand die Vorbeugung von Gewalt im Mittelpunkt. Mehr als 200 Pädagoginnen und Pädagogen kamen dafür an der Pädagogischen Hochschule zusammen. In drei Vorträgen erfuhren sie, wie Gewalt und Mobbing unter Kindern und Jugendlichen entstehen und wie sie im Schulalltag dagegen vorgehen können.

Wie entsteht Gewalt unter Jugendlichen?

Den Anfang machte Sebastian Gölly von der Universität Graz. Er leitet dort die Forschungsstelle für Gewaltprävention und Opferschutz und beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Frage, warum Kinder und Jugendliche gewaltbereit werden. Anschließend erklärte die psychosoziale Beraterin Karin Erne-Siding, wie sich gewöhnliche Konflikte zu Mobbing entwickeln können und woran Pädagogen solche Situationen erkennen.

Erkenntnisse für den Schulalltag

Zum Abschluss zeigten die Psychologinnen Brigitte Jenull und Barbara Hanfstingl von der Universität Klagenfurt, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse zur Gewaltprävention im pädagogischen Alltag umsetzen lassen. Ziel der Veranstaltung war es, Lehrkräften und anderen pädagogischen Fachkräften Möglichkeiten aufzuzeigen, um Gewalt und Mobbing möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.