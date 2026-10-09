Unfall-Hotspot in Viktring? Neue Pläne für „Problem-Kreuzung“

Der Kreuzungsbereich zwischen der Rosentaler Straße und Keutschacher Straße in Klagenfurt-Viktring ist inzwischen stadtbekannt. Immer wieder kommt es dort zu Unfällen. Das Verkehrskonzept soll nun neuerlich angepasst werden.

„Schon wieder Unfall auf der Rosentaler Straße.“ – Sätze, wie diese sind derzeit oft in den sozialen Medien zu lesen. Zuletzt auch am Samstag, dem 3. Oktober 2026, als auf Höhe der Kreuzung mit der Keutschacher Straße zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert sind. „Im Zeitraum von Oktober bis einschließlich Dezember 2025 wurden im genannten Kreuzungsbereich vier Unfälle mit Sachschaden polizeilich aufgenommen. Heuer wurden lediglich zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden aufgenommen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten. Jedoch seien Lenkerausgleiche ohne Polizeieinsatz in dieser Statistik nicht enthalten.

Kreuzung wurde bereits entschärft

Auch dem Land Kärnten sind die Unfälle und die damit verbundenen Diskussionen am Knoten Rosentaler Straße (B91) / Keutschacher Straße (L97) in Klagenfurt-Viktring bekannt. Bereits in der Vergangenheit wurden entsprechende Maßnahmen gesetzt, um die Situation zu entschärfen. „Zur Verbesserung der Verkehrsführung wurden Bodenmarkierungen und Einordnungsschilder auf der Keutschacher Straße angebracht“, heißt es aus dem Straßenbaureferat. Zusätzlich gibt es nun ein eigenes Ampelsignal für Linksabbieger zum hiesigen Discounter. Auch wurde die Ampelanlage aus Richtung Lambichl um einen Abbiegepfeil in die Keutschacher Straße ergänzt.

Verkehrssituation wurde evaluiert

Das bestätigt auch die Polizei: „Gemeinsam mit dem Land und der Stadt wurde bereits ein Verkehrskonzept betreffend die Bodenmarkierungen, die Verkehrslichtsignalanlagen und die Ausfahrt des Parkplatzes ausgearbeitet.“ Das Straßenbaureferat räumt jedoch ein, dass das verstärkte Verkehrsaufkommen auf den Abbiegern in Richtung Discounter die Lage seit dem Jahr 2022 zusätzlich verschärft habe. Daher wurde der Bereich Anfang des Jahres 2026 gemeinsam mit der zuständigen Verkehrsbehörde – dem Magistrat Klagenfurt – evaluiert und eine umfassende Studie beauftragt. „Die Ergebnisse liegen erst seit kurzem vor“, so die Verantwortlichen.

Weitere Maßnahmen in Planung

Eine flexiblere und verkehrsabhängige Ampelsteuerung soll Konflikte beim Abbiegen künftig verhindern. Im Zuge der Neuerungen werden auch der Rechtsabbiegestreifen in die Keutschacher Straße und der Schutzweg in die Signalanlagensteuerung eingebunden. Geplanter Umsetzungszeitraum ist das erste Quartal 2027.