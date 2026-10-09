KLAMOUR: 50 Betriebe beleben ab Mitte Oktober Klagenfurts Innenstadt

Nach der erfolgreichen Premiere im Frühjahr steht die Klagenfurter Innenstadt vor der nächsten Auflage eines besonderen Formats: Vom 15. bis 31. Oktober 2026 lädt das Cityfestival „KLAMOUR“ dazu ein, die Vielfalt der lokalen Betriebe, des Handwerks und der Gastronomie neu zu entdecken. Beim heutigen Pressefrühstück gaben die Verantwortlichen gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft den offiziellen Startschuss für die Herbst-Ausgabe. Das Interesse unter den Unternehmern ist seit der ersten Ausgabe spürbar gewachsen: „Diesmal sind schon 50 Betriebe mit dabei. Wir hoffen einfach, dass die Angebote angenommen werden“, zeigte sich Inga Horny, Geschäftsführerin des Klagenfurt Marketings, erfreut über den Zuwachs im Vergleich zum Frühjahr.

Klagenfurter Innenstadt stärken

Die Initiative setzt auf Zusammenarbeit, Workshops, Jubiläumsaktionen und direkte Begegnungen zwischen Unternehmern und Kunden. Neben der Belebung der Gassen steht auch die Bekämpfung von Leerständen im Fokus. Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier (ÖVP) betonte beim Auftakt die Bedeutung positiver Impulse für den Standort: „Wir dürfen uns die Klagenfurter Altstadt nicht schlecht machen. Die Innenstadt ist eine der schönsten Altstädte, die man kennt, und die wahrscheinlich schönste Innenstadt Österreichs.“ Gleichzeitig verwies Geier auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing zur weiteren Attraktivierung von Knotenpunkten wie dem Alten Platz und wünschte den Betrieben „gute Geschäfte, weil nur davon eine prosperierende Innenstadt funktionieren kann.“

Rahmen der Sichtbarkeit

Finanziell und organisatorisch wird das Format von der Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt. Franz Ahm, WKK-Bezirksstellenobmann für Klagenfurt, hob den Zusammenhalt der Unternehmer hervor: „Es liegt an euch und uns Unternehmern, weil ihr eure Kunden kennt und wisst, was eure Betriebe so besonders macht. KLAMOUR gibt den Rahmen der Sichtbarkeit. In den zwei Wochen werden wir die Innenstadt überholen.“ Für die Organisation zeichnet Projektleiterin Christina Winkler verantwortlich. Wer von 15. bis 31. Oktober durch die Klagenfurter Innenstadt bummelt, darf sich somit auf 17 Tage voller neuer Eindrücke, Aktionen und Begegnungen freuen. Hier findest du alle teilnehmenden Betriebe.