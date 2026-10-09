Echtes Club-Feeling für 12 bis 15-Jährige: Neues Party-Format in Klagenfurt

Ein Vorgeschmack auf das Nachtleben: Am 25. Oktober steigt in Klagenfurt ein Event exklusiv für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren. Dahinter stecken Marcel P. und Daniele V. von der Initiative "TEEN DISTRICT".

„Für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren gibt es in Kärnten nur sehr wenige Möglichkeiten, gemeinsam mit Freunden auszugehen und eine richtige Veranstaltung zu erleben. Für klassische Clubs sind sie natürlich noch zu jung, gleichzeitig besteht aber durchaus Interesse an solchen Events“, führen die Initiatoren gegenüber 5 Minuten aus. Sie möchten diese Lücke nun mit „TEEN DISTRICT“ schließen. Der Partyabend geht am 25. Oktober 2026 zwischen 16.30 und 21.30 Uhr im Fritz Club am Viktringer Ring über die Bühne – und zwar vollständig alkohol- und rauchfrei.

Neues Event-Konzept

„Zusätzlich sorgen Alterskontrollen, Security, ein Awareness-Team und ein Safe Room für einen geschützten Rahmen“, betonen die Veranstalter. Sie selbst sind seit mehreren Jahren in der Kärntner Eventszene aktiv und organisieren regelmäßig Club- und Veranstaltungsformate. „Durch unsere bisherigen Events haben wir viel Erfahrung in den Bereichen Veranstaltungsorganisation, Musik, Promotion und natürlich auch Sicherheit gesammelt. Mit ‚TEEN DISTRICT‘ möchten wir diese Erfahrung jetzt nutzen, um auch für eine jüngere Zielgruppe ein professionelles und vor allem sicheres Eventformat zu schaffen.“

Spaß haben ohne Alkohol und Zigaretten

„Dabei geht es uns nicht darum, Jugendlichen möglichst früh das klassische Nachtleben näherzubringen“, erklären die beiden weiters. Im Gegenteil: „Wir möchten zeigen, dass man auch ohne Alkohol, Zigaretten oder Vapes feiern und einen coolen Nachmittag bzw. Abend mit Freunden verbringen kann.“ Musikalisch erwartet die Teenager ein breiter Mix aus aktuellen Charts, Hip-Hop, Deutschrap, Latin, TikTok-Hits, House, Techno sowie Drum & Bass. Dazu kommen professionelle DJs, eine große Lichtshow, Special Effects und verschiedene Aktionen. „Uns ist wichtig, dass es sich für die Jugendlichen wie ein richtiges Event anfühlt und nicht wie eine klassische Schulveranstaltung“, so die Organisatoren abschließend. Sollte das Konzept gut angenommen werden, sind regelmäßige Events in Kärnten geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 17:26 Uhr aktualisiert