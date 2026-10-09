Senioren feierten Oktoberfest am Wörthersee

Premiere in Klagenfurt: Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und das städtische Seniorenbüro luden am Donnerstagnachmittag über 170 Senioren zur ersten Oktoberfest-Schifffahrt am Wörthersee ein.

Bei der Schiffsanlegestelle Lido hieß es am Donnerstag: Leinen los! Das Klagenfurter Seniorenbüro unter der Leitung von Karin Ertl veranstaltete erstmals ein Oktoberfest auf dem Schiff. Die neue Initiative stieß auf große Resonanz und verzeichnete mehr als 170 Anmeldungen.

Kaffee, Kuchen und Musik:

Egal ob mit der Familie, in der Gruppe oder alleine – die Teilnehmenden genossen eine gemütliche Rundfahrt auf dem Wörthersee bei Kaffee und Kuchen. Bereits vor dem Ablegen stimmten Florian Hinteregger und Horst Glanzer von „Kärnt’n Gluat“ mit der Ziehharmonika auf den Nachmittag ein. An Board sorgten schließlich das „Seemannsquartett“ sowie Birgit Pless für die musikalische Gestaltung. Zum Abschluss erhielten die Gäste traditionelle Lebkuchenherzen mit Sprüchen.

Gemütliche Wörthersee-Rundfahrt

Auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP) zeigte sich begeistert: „Die Oktoberfest-Schifffahrt hat heuer erstmalig stattgefunden und ist gleich beim ersten Anlauf hervorragend angenommen worden! Ich freue mich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Kaffee, Kuchen und musikalischer Unterhaltung eine schöne Zeit verbringen konnten.“