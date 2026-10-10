Alkoholisiert am Steuer: Auto überschlägt sich bei Ausweichmanöver

Ein Ausweichmanöver wegen eines Wildwechsels endete am Freitagabend auf der Rosental Straße (B 85) mit einem Verkehrsunfall. Der Lenker - ein 33-jähriger Kärntner - war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag in Unterglainach.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag in Unterglainach.

Ein nächtlicher Wildwechsel führte am Freitagabend im Bereich Unterglainach zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte seinen Wagen auf der Rosental Straße (B 85), als plötzlich ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Laut eigenen Aussagen verhinderte er eine Kollision nur dadurch, dass er sein Fahrzeug scharf nach rechts verriss.

Auto überschlug sich

„Dabei geriet er mit seinem Auto auf die Leitschiene, überschlug sich und kam auf einem Felsen im Garten des angrenzenden Anwesens zum Stillstand“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Ferlach das Unfallgeschehen. Ihm gelang es, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer setzte indes den Notruf ab.

Kärntner war alkoholisiert

Der Lenker erlitt leichte Verletzungen, verweigerte jedoch eine ärztliche Behandlung. Ein anschließender Alkotest fiel positiv aus. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, er wird der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land angezeigt. Die Freiwillige Feuerwehr Glainach-Tratten stand für die Aufräumarbeiten im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 06:06 Uhr aktualisiert