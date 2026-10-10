Handy-Ladestationen an der Haltestelle: Pilotprojekt startet in Klagenfurt

Handys flexibel während der Busfahrt laden: Das Klagenfurter Start-up Chargeey hat in Kooperation mit der Klagenfurt Mobil GmbH erstmals eine Powerbank-Station in eine Bushaltestelle vor dem Strandbad integriert.

„Die Menschen können ihr Smartphone nun auch bequem beim Busfahren laden und bei der nächstgelegenen Station wieder zurückgeben“, führt Raphael Niederer, Gründer des Klagenfurter Start-ups Chargeey, die Idee aus. Die Bushaltestelle vor dem Strandbad ist der erste Pilotstandort im öffentlichen Verkehrsraum. Der Platz wurde bewusst gewählt. „Gerade an touristischen Hotspots, wo Menschen viel Zeit im Freien verbringen, unterwegs sind und ihre Smartphones intensiv nutzen, ist eine unkomplizierte Lademöglichkeit besonders wertvoll“, weiß der Unternehmer.

So funktioniert es

Das automatisierte Sharing-System bietet Powerbanks mit integrierten Kabeln für alle gängigen Smartphone-Anschlüsse. Die Entnahme funktioniert simpel – ohne vorherige App-Registrierung. „Man hält seine Bank- oder Kreditkarte beziehungsweise sein Smartphone mit Apple Pay oder Google Pay an das Bezahlterminal und erhält automatisch eine Powerbank“, erklärt Niederer. Für 30 Minuten werden 2 Euro berechnet; maximal 10 Euro pro Tag. Anschließend kann die Powerbank an jeder anderen Chargeey-Sharing-Station mit freiem Rückgabeplatz wieder zurückgegeben werden. Der Gründer nennt ein praktisches Beispiel: „Jemand leiht sich vor dem Strandbad Klagenfurt eine Powerbank aus, fährt anschließend mit dem Bus in die Innenstadt und gibt sie dort ganz bequem in den City Arkaden zurück.“

©Chargeey Die Powerbanks verfügen über integrierte Ladekabel für gängige Smartphone-Anschlüsse.

Netzwerk soll weiter ausgebaut werden

Das Klagenfurter Start-up plant ein flächendeckendes Netz an Powerbank-Sharing-Stationen. Laut Niederer stehen dabei touristische Ziele, darunter Strandbäder, Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Einkaufszentren sowie Restaurants, Bars und Cafés, aber auch Konzerte, Festivals oder Sportveranstaltungen im Fokus.