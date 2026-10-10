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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadtrat Dominic Keuschnig mit einem Foto der Bären-Reflektoren.
Die Verteilung der Reflektor-Bären gehört in Ferlach bereits zur Tradition.
Ferlach
10/10/2026
Mehr Sichtbarkeit

Bärenstarker Schutz: Ferlach stattet Schulanfänger mit Reflektoren aus

Für einen sicheren Schulweg wurden alle Erstklässler in Ferlach zum Schulbeginn von Stadtrat Dominic Keuschnig (FPÖ) mit reflektierenden Bären ausgestattet. Die Anhänger erhöhen die Sichtbarkeit der Kinder im Verkehr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Die Aktion hat in der Büchsenmacherstadt bereits Tradition: Schon in den vergangenen Jahren bekamen Schulanfänger die praktischen Helfer überreicht. Die Reflektor-Bären lassen sich einfach an der Schultasche anbringen. Vor allem in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung sowie schlechten Sichtverhältnissen sorgen sie dafür, dass Autofahrer die Taferlklassler schneller wahrnehmen. „Der Reflektor-Bär ist ein kleiner, aber wirksamer Beitrag, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und damit den Schulweg sicherer zu machen“, erklärt Stadtrat Dominic Keuschnig. Damit soll das Risiko von Unfällen gezielt gesenkt werden.

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