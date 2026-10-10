Bärenstarker Schutz: Ferlach stattet Schulanfänger mit Reflektoren aus

Die Aktion hat in der Büchsenmacherstadt bereits Tradition: Schon in den vergangenen Jahren bekamen Schulanfänger die praktischen Helfer überreicht. Die Reflektor-Bären lassen sich einfach an der Schultasche anbringen. Vor allem in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung sowie schlechten Sichtverhältnissen sorgen sie dafür, dass Autofahrer die Taferlklassler schneller wahrnehmen. „Der Reflektor-Bär ist ein kleiner, aber wirksamer Beitrag, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und damit den Schulweg sicherer zu machen“, erklärt Stadtrat Dominic Keuschnig. Damit soll das Risiko von Unfällen gezielt gesenkt werden.