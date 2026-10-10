Belladonna: Seit 40 Jahren im Einsatz für Frauen und Familien

40 Jahre Belladonna: Die Kärntner Frauen- und Familienberatungsstelle feierte am Freitagabend in Klagenfurt ihr Jubiläum. Auf dem Programm standen ein neues Projekt sowie ein Theaterstück.

Seit vier Jahrzehnten steht das qualifizierte Team der anerkannten Kärntner Fachstelle Frauen jeden Alters und jeder Herkunft zur Seite. Ziel der Arbeit ist ein sicherer, gewaltfreier Alltag für Menschen aus Klagenfurt, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan – insbesondere auch als Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt.

Unverzichtbare Anlaufstelle

Der Verein begann im April 1986 als Frauenkommunikations- und Kulturzentrum und baute sein Angebot kontinuierlich aus. Stadträtin und Frauenreferentin Constance Mochar (SPÖ) bedankte sich für den Einsatz: „Mit ihrem umfassenden Beratungs-, Unterstützungs- und Schutzangebot begleitet die Einrichtung Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen, stärkt Frauen nachhaltig und leistet damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.“

Belastungsgrenzen auf der Bühne

Neben der Präsentation des Projekts „Fairteilen: Was belastet? Wer trägt?“ inszenierte das Theater TiTS*up Themen rund um unbezahlte Care-Arbeit, Mental Load und mütterliche Belastungsgrenzen.