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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadträtin Constance Mochar, Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer, Gemeinderätin Ulrike Herzig, Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer und Frauenbüro-Leiterin Astrid Malle mit dem Team von Belladonna.
Die Beratungsstelle Belladonna feierte am Freitagabend ihr 40-jähriges Bestehen.
Klagenfurt
10/10/2026
Jubiläum

Belladonna: Seit 40 Jahren im Einsatz für Frauen und Familien

40 Jahre Belladonna: Die Kärntner Frauen- und Familienberatungsstelle feierte am Freitagabend in Klagenfurt ihr Jubiläum. Auf dem Programm standen ein neues Projekt sowie ein Theaterstück.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Seit vier Jahrzehnten steht das qualifizierte Team der anerkannten Kärntner Fachstelle Frauen jeden Alters und jeder Herkunft zur Seite. Ziel der Arbeit ist ein sicherer, gewaltfreier Alltag für Menschen aus Klagenfurt, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan – insbesondere auch als Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt.

Unverzichtbare Anlaufstelle

Der Verein begann im April 1986 als Frauenkommunikations- und Kulturzentrum und baute sein Angebot kontinuierlich aus. Stadträtin und Frauenreferentin Constance Mochar (SPÖ) bedankte sich für den Einsatz: „Mit ihrem umfassenden Beratungs-, Unterstützungs- und Schutzangebot begleitet die Einrichtung Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen, stärkt Frauen nachhaltig und leistet damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.“

Belastungsgrenzen auf der Bühne

Neben der Präsentation des Projekts „Fairteilen: Was belastet? Wer trägt?“ inszenierte das Theater TiTS*up Themen rund um unbezahlte Care-Arbeit, Mental Load und mütterliche Belastungsgrenzen.

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