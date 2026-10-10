In UNICEF-Gremium: Klagenfurter (20) gibt der Jugend eine Stimme

Michael Griesser vertritt Österreich künftig im neu gegründeten Global Child and Youth Mental Health Council. Das globale UNICEF-Jugendgremium setzt sich aus 16 jungen Menschen verschiedener Nationen zusammen, um internationale Entscheidungen zur psychischen Gesundheit mitzugestalten. Die Mitglieder sollen konkrete Handlungsschritte mitentwickeln, Erfahrungen aus ihren Ländern einbringen und dazu beitragen, dass die Perspektiven junger Menschen stärker in internationale Entscheidungen zu psychischer Gesundheit einfließen.

Mehr Fokus auf mentale Gesundheit

Anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit plädiert der Kärntner dafür, seelisches Wohlbefinden gleichwertig neben das körperliche zu stellen. „Junge Menschen werden oft gefragt, wie es ihnen geht, doch viel seltener, was sich konkret ändern muss – und noch seltener dürfen sie bei diesen Entscheidungen tatsächlich mit am Tisch sitzen. Genau das möchte ich verändern“, betont Griesser. Seiner Ansicht nach betrifft das Thema nicht nur Personen in akuten Krisen, sondern die gesamte Gesellschaft.

Vielfältiges Engagement

Der Student der Rechtswissenschaften und Angewandten Betriebswirtschaftslehre blickt bereits auf jahrelanges Engagement zurück. Griesser engagiert sich seit mehreren Jahren in der Jugendvertretung sowie in der Kinder- und Jugendbeteiligung. In Österreich arbeitet er unter anderem im Youth Advisory Board von UNICEF Österreich, im Jugendbeirat der Mental Health Days und im Youth Panel von Saferinternet.at mit.