Kräftemessen in Klagenfurt: KAC trifft zu Hause auf Salzburg

In Klagenfurt kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem EC-KAC und dem EC Salzburg. Die Rotjacken streben nach dem Penaltysieg am Freitag die Bestätigung ihrer erhofften Trendwende an.

Für den EC-KAC steht am Sonntagabend das zweite Saisonduell der win2day ICE Hockey League gegen den EC Salzburg auf dem Programm. Spielbeginn in der Heidi Horten-Arena ist um 17.30 Uhr. Nach dem 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen bei den Pioneers Vorarlberg am Freitag streben die Rotjacken nun vor heimischem Publikum die Bestätigung der Trendumkehr an. Derzeit belegt der Rekordmeister mit sechs Siegen und drei Niederlagen den dritten Tabellenrang, nach Punkteschnitt liegt die Mannschaft an vierter Stelle.

Gegner Salzburg reist mit Aufwind nach Kärnten

Nach dem Aus in der Champions Hockey League feierten die Roten Bullen am Freitag einen 6:1-Auswärtssieg bei Fehérvár AV19. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien kämpfte sich das Team mit aktuell vier Siegen und fünf Niederlagen wieder an die Top-Sechs heran. Verteidiger Maximilian Preiml warnt vor den Gästen: „Wir rechnen am Sonntag mit einer gänzlich anderen Salzburger Mannschaft als zur Saisonpremiere im September. Damals nahmen wir ihnen mit einem frühen Tor viel Wind aus den Segeln, umso mehr denke ich, dass sie am Sonntag sehr hart aus der Kabine kommen werden. Wie schon gesagt, hat es für uns oberste Priorität, die Zahl der Turnovers zu verringern, außerdem müssen wir wieder mehr Nord-Süd- als Ost-West-Eishockey spielen, also geradliniger und vertikaler agieren.“

Mareks Mitens bereit für sein Debüt

Kadertechnisch steht beim KAC die Rückkehr von Jan Muršak bevor, während sein Linienkollege Nick Petersen angeschlagen und somit fraglich ist. Definitiv ausfallen werden die Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Jacob Hudson, Fabian Hochegger und Matt Fraser. Filip Simović und Stefan Klassek spielen nach ihrem Einsatz am Freitag am Samstag wieder im Future Team. Dafür gibt Neuzugang Mareks Mitens, der in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt eingetroffen ist, sein Debüt im rot-weißen Trikot.