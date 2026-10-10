Polizeiaufgebot am Klagenfurter Hauptbahnhof: Das steckt dahinter

Unter dem Motto „Dvignite glasove! – Erhebt eure Stimmen!“ wurde für Samstag, den 10. Oktober, zu einer Demonstration in Klagenfurt aufgerufen. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, handelt es sich dabei um eine angemeldete Demonstration. Treffpunkt war bereits um 14 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Die Veranstalter richten sich mit ihrer Aktion gegen antislowenischen Nationalismus und wollen auf den Umgang mit der slowenischsprachigen Bevölkerung in Kärnten aufmerksam machen.

Demonstrationszug führt durch die Innenstadt

Vom Hauptbahnhof aus führt die angekündigte Route über die Paulitschgasse und die 10.-Oktober-Straße in Richtung Innenstadt. Anschließend soll der Demonstrationszug rund um den Neuen Platz und über die Karfreitstraße bis zum Klagenfurter Dom ziehen. Entlang der Strecke kann es daher vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kommen.

In ihrem Aufruf kritisieren die Organisatoren, dass Diskriminierung, Ausgrenzung und abwertende Bemerkungen gegenüber der slowenischsprachigen Bevölkerung nach wie vor Teil des gesellschaftlichen Alltags seien. Mit der Demonstration wollen sie dagegen ein Zeichen setzen.

©5 Minuten Am Klagenfurter Hauptbahnhof sammeln sich nicht nur Demonstranten, sondern auch Polizeikräfte.

Warum gerade am 10. Oktober demonstriert wird

Der Termin ist bewusst gewählt. Am heutigen Samstag begeht Kärnten wie allgemein bekannt seinen Landesfeiertag und erinnert damit an die Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920. Damals stimmte die Bevölkerung im südlichen Kärntner Abstimmungsgebiet darüber ab, ob dieses künftig zu Österreich oder zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gehören sollte. Die Mehrheit entschied sich für Österreich. An der Abstimmung beteiligten sich sowohl deutsch- als auch slowenischsprachige Kärntner. Bis heute wird das historische Ereignis im Bundesland mit Gedenkveranstaltungen und Feierlichkeiten begangen. Die Demonstration greift hingegen die Frage auf, wie mit der slowenischsprachigen Minderheit in Kärnten umgegangen wird. Die Veranstalter wollen den Landesfeiertag damit auch zum Anlass nehmen, über Ausgrenzung und das historische Zusammenleben beider Sprachgruppen zu sprechen.

Weitere Veranstaltung um 17 Uhr geplant

Im Anschluss an die Demonstration ist eine weitere Veranstaltung unter dem Titel „Kärntner Kampfabwehr“ angekündigt. Sie beginnt um 17 Uhr und wird vom Kulturverein VADA organisiert. Dabei soll ein temporäres Denkmal für Menschen enthüllt werden, die den Kriegsdienst verweigern. Geschaffen wurde es von dem Klagenfurter Künstler Gerhard Pilgram. Die Aktion versteht sich als pazifistischer Gegenentwurf zur traditionellen Erinnerung an militärische Heldentaten. Geplant sind außerdem eine Rede von Alfred Woschitz, eine Performance von VADA sowie musikalische Beiträge.