Konzert abgesagt: „Manchmal muss die Musik eine Pause einlegen“

Schlechte Nachrichten für Musikliebhaber: Das für Sonntag, den 11. Oktober 2026, geplante Kammerkonzert im Stadttheater Klagenfurt muss kurzfristig abgesagt werden.

Eigentlich hätten am morgigen Sonntag um 18 Uhr vier Mitglieder des Kärntner Sinfonieorchesters im Foyer des Stadttheaters Klagenfurt auftreten sollen. Doch daraus wird nun nichts. Wie das Stadttheater am Freitag (9. Oktober) in den sozialen Medien bekannt gab, muss das Kammerkonzert krankheitsbedingt entfallen. „Manchmal muss die Musik eine kleine Pause einlegen. Wir bedauern die Absage sehr und bitten um Verständnis“, heißt es in dem Beitrag.

Werke von Beethoven und Mozart geplant

Auf dem Programm standen unter anderem Stücke von Ludwig van Beethoven, Jay Sydeman und Wolfgang Amadeus Mozart. Cassandra Chong (Flöte), Barbara De Saint-Louvent (Violine), Ahmad Shikh Sleman (Viola) und Gabriel Coman (Violoncello) hätten diese im Foyer des Stadttheaters zum Besten geben sollen.

Wann finden die nächsten Konzerte statt?

Lange müssen sich Kammermusikfreunde aber nicht gedulden. Die nächsten Konzerte im Foyer des Stadttheaters sind bereits für den 29. November 2026, den 21. Februar 2027 und den 7. März 2027 geplant.