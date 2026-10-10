Drohnen und Roboter fürs Schlachtfeld: Klagenfurt wird zum Entwicklungslabor

Wie können Drohnen ohne GPS navigieren? Und wie kann moderne Technik Soldaten im Einsatz besser schützen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich kommende Woche Entwickler aus zehn Nationen in Klagenfurt.

Vom 15. bis 17. Oktober 2026 wird in Klagenfurt an neuen Technologien für den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich gearbeitet. Beim sogenannten „EUDIS Defence Hackathon“ kommen Teilnehmer aus zehn Nationen zusammen, um innerhalb von drei Tagen technische Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen zu entwickeln. Austragungsorte sind der MAKERSPACE Carinthia und der Lakeside Science & Technology Park.

Drei Challenges im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht das Thema „Autonomy on the Battlefield“, also selbstständig arbeitende Technologien auf dem Schlachtfeld. Die Teilnehmer bearbeiten drei Challenges: Bei „GNSS-Denied Navigation“ geht es um autonome Systeme, die auch ohne GPS beziehungsweise Satellitensignal zuverlässig navigieren können. Die zweite Challenge beschäftigt sich mit der Koordination von Drohnen- und Roboterschwärmen. In der dritten Challenge entwickeln die Teams Lösungen, die Gefahren frühzeitig erkennen, Soldatinnen und Soldaten rasch informieren und ihren Schutz im Einsatz verbessern.

Ideen können gleich vor Ort getestet werden

Die Teilnehmer müssen ihre Ideen nicht nur auf dem Papier präsentieren. Im Lakeside Park stehen ihnen unter anderem eine Drohnenhalle und ein Robotiklabor zur Verfügung, um ihre Entwicklungen auszuprobieren. Im MAKERSPACE können außerdem erste funktionsfähige Modelle gebaut und getestet werden. Unterstützung erhalten die Teams von Fachleuten aus der Industrie, Wissenschaft und dem Militär. Am Samstag, dem 17. Oktober, präsentieren sie ihre Ergebnisse einer Jury. Die besten Lösungen werden mit Preisgeldern ausgezeichnet. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr im Lakeside Park geplant.

Drohnen, Sensoren und Roboter

Hinter dem Wettbewerb steht eine Initiative der Europäischen Kommission, die neue Technologien für den europäischen Verteidigungssektor fördern möchte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Entwicklungen, die sowohl im zivilen Alltag als auch beim Militär eingesetzt werden können. Dazu zählen beispielsweise Drohnen, Sensoren oder Roboter.

Auch Kärntner Unternehmen sollen profitieren

Für Kärntner Unternehmen könnte die Veranstaltung auch wirtschaftlich interessant werden. Das Land erhofft sich neue Kontakte zwischen heimischen Betrieben, Forschungseinrichtungen und internationalen Entwicklern. „Kärnten verfügt gerade in Bereichen wie Sensorik, Robotik, Drohnentechnologien und autonomen Systemen über viel Know-how. Mit dem Hackathon bringen wir internationale Teams mit unseren Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen und machen diese Kompetenzen auch auf europäischer Ebene sichtbar“, sagt Landeshauptmann und Technologiereferent Daniel Fellner. Insbesondere kleinere Technologieunternehmen und junge Firmen sollen dadurch leichter Zugang zum europäischen Sicherheits- und Verteidigungsmarkt bekommen.