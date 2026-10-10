Mittagessen um 10.30 Uhr: Klagenfurter Lehrerin hat jetzt genug

Mittagessen schon um halb elf am Vormittag? Für viele Kinder der Volksschule Welzenegg in Klagenfurt gehört das zum Schulalltag. Nun macht eine Lehrerin und Politikerin ihrem Ärger Luft und startete eine Petition.

Rund 600 Kinder besuchen die Volksschule Welzenegg in Klagenfurt. Zwischen 200 und 220 von ihnen essen täglich in der Schule zu Mittag. Doch im Speisesaal finden gerade einmal 45 bis 50 Kinder gleichzeitig Platz. Deshalb muss das Mittagessen laut den Kärntner NEOS in sechs Schichten stattfinden. Die ersten Kinder sitzen bereits um 10.30 Uhr vor ihrem Teller, die letzten erst um 13.30 Uhr. Ein Zustand, der für die NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer nicht länger tragbar ist. Sie unterrichtet selbst an der Volksschule Welzenegg und hat nun eine Petition gestartet.

Zusätzlicher Speisesaal lässt auf sich warten

Das Platzproblem ist keineswegs neu. Seit Jahren fordert die Schule eine Erweiterung. Nachdem ein ursprünglich geplanter Zubau verworfen worden war, stellten die Klagenfurter Stadträte Ronald Rabitsch (SPÖ) und Julian Geier (ÖVP) im vergangenen Frühjahr zumindest einen zusätzlichen Speisesaal in Aussicht. Dieser sollte in Modulbauweise, also mithilfe vorgefertigter Container, errichtet werden. Laut Glanzer ist davon bis heute allerdings nichts zu sehen. Die NEOS-Politikerin fordert die beiden Stadträte auf, ihre Zusage endlich einzuhalten, und kritisiert:

Wer ständig von Bildung und Kinderfreundlichkeit redet, aber nicht einmal einen Speisesaal für Volksschulkinder zustande bringt, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht! Unsere Kinder müssen die Untätigkeit der Stadtregierung ausbaden.“

©NEOS NEOS-Bildungssprecherin und Lehrerin Iris Glanzer hat eine Petition ins Leben gerufen, um die Zustände an Klagenfurter Schulen zu verbessern.

Heruntergefallene Deckenteile und undichte Sporthalle

Doch nicht nur in Welzenegg sieht Glanzer Handlungsbedarf. Sie verweist auf weitere Probleme an Klagenfurter Schulen. So sind wie berichtet heuer an der Mittelschule St. Peter Teile der Decke heruntergefallen. In der Sporthalle in St. Ruprecht habe man sogar ein Planschbecken aufstellen müssen, um eindringendes Regenwasser aufzufangen. Für die Lehrerin, die selbst Mutter von drei schulpflichtigen Kindern ist, sind das Beispiele dafür, dass notwendige Sanierungen und Erweiterungen zu lange aufgeschoben werden.

©Leser In der Mittelschule St. Peter brach heuer im April ein Deckenelement und krachte zu Boden.

Petition soll Stadtregierung zum Handeln bewegen

Deshalb hat Glanzer kürzlich die Petition „Klagenfurts Schulen sanieren und ausbauen – JETZT!“ ins Leben gerufen. Darin fordert sie, dass der versprochene zusätzliche Speisesaal in Welzenegg noch in diesem Schuljahr errichtet wird. Außerdem soll die Stadt offenlegen, in welchem baulichen Zustand sich die Klagenfurter Schulen befinden, und einen verbindlichen Sanierungs- und Modernisierungsplan erstellen. Schulen mit besonders dringendem Sanierungsbedarf sollen dabei Vorrang haben. „Ein Mittagessen zur Mittagszeit, ein dichtes Dach und eine sichere Decke sind kein Luxus, sondern das Mindeste“, hält Glanzer in ihrer Petition fest. Diese kann ab sofort online unterzeichnet werden.