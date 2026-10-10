Von Schmuck bis Schmankerln: In Klagenfurt steigt die nächste Shopperei

Bei der dritten „Shopperei“ in Klagenfurt präsentieren heuer bereits 40 Kärntner Unternehmer ihre Produkte und Dienstleistungen. Am 7. November verwandelt sich die Tänzerei in der Schleppe Kurve dafür wieder in einen Marktplatz.

Wer gerne regionale Produkte entdeckt, durch kleine Marktstände stöbert oder auf der Suche nach besonderen Geschenken ist, könnte bei der „Shopperei“ fündig werden. Am Samstag, dem 7. November 2026, findet die Veranstaltung bereits zum dritten Mal in der Tänzerei in Klagenfurt statt. Von 9.30 bis 17 Uhr stellen dort 40 Anbieter aus ganz Kärnten ihre Produkte und Dienstleistungen auf zwei Stockwerken vor.

Von Kunsthandwerk bis Schmuck

Das Angebot reicht von Kulinarik und Kunsthandwerk über Schmuck und handgefertigte Produkte bis hin zu verschiedenen Dienstleistungen, Direktvertrieb und Energetik. Besucher können dabei nicht nur einkaufen, sondern auch direkt mit den Menschen hinter den einzelnen Betrieben ins Gespräch kommen. Für Speisen und Getränke sorgt das Team der Tänzerei.

Großes Wachstum

Organisiert wird die Veranstaltung vom FEMclub Kärnten gemeinsam mit der Tänzerei. Die beiden Gründerinnen des Frauennetzwerks, Ines Kainz und Nicole M. Mayer, freuen sich über das Wachstum: „Aus einer kleinen, feinen Veranstaltung mit zwölf AusstellerInnen im vergangenen Jahr ist ein lebendiger Treffpunkt geworden, der Menschen aus ganz Kärnten miteinander verbindet.“

Frauennetzwerk mit über 200 Mitgliedern

Hinter der „Shopperei“ steht der FEMclub Kärnten, der vor knapp vier Jahren gegründet wurde und mittlerweile mehr als 200 Frauen miteinander vernetzt. Neben der Verkaufsveranstaltung organisiert der Verein regelmäßige Treffen, bei denen sich die Mitglieder austauschen und gegenseitig unterstützen können. Diese finden jeweils am letzten Donnerstag im Monat statt, abwechselnd in der Tänzerei in Klagenfurt und in der Vinothek Vipresso in St. Veit.