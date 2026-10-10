1,38 Millionen Euro: Kärntner Ortsdurchfahrt wird komplett erneuert

Die L103 Waidischer Straße hat im Ortsgebiet von Zell-Pfarre ihre besten Zeiten hinter sich. Tiefe Spurrinnen, Risse und beschädigte Asphaltflächen machen eine umfassende Sanierung notwendig. Auf einer Länge von rund 850 Metern wird die Straße deshalb vollständig erneuert. Gleichzeitig soll die Ortsdurchfahrt für Fußgänger und Autofahrer sicherer werden.

Los geht es mit dem Brückenneubau

Den Anfang macht am Montag, dem 12. Oktober, der Neubau der Liputznikbachbrücke. Während der Arbeiten wird der Verkehr über eine parallel verlaufende Umfahrungsstraße geleitet. Im Frühjahr 2027 beginnen dann die eigentlichen Straßenbauarbeiten. Dabei wird die Fahrbahn auf 5,50 Meter verbreitert und vollständig neu asphaltiert.

Neuer Gehweg und sicherere Bushaltestellen

Im Zuge der Sanierung sind auch mehrere Verbesserungen für die Verkehrssicherheit geplant. Entlang der Landesstraße entsteht ein neuer Gehweg. An den beiden Ortseinfahrten sollen Fahrbahnteiler dafür sorgen, dass Autofahrer langsamer in den Ort fahren. Außerdem werden die Bushaltestellen in beide Fahrtrichtungen an übersichtlichere Stellen in der Nähe der neuen Brücke verlegt.

Gruber: „Wir schaffen deutlich übersichtlichere Situation“

„Gerade in einer Ortsdurchfahrt müssen alle Verkehrsteilnehmer sicher unterwegs sein können. Mit dem neuen Gehweg, den Fahrbahnteilern und den neuen Haltestellen schaffen wir hier eine deutlich übersichtlichere Situation“, erklärt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Auch die Parkflächen vor dem Gemeindeamt und dem Gemeindezentrum werden saniert. Die bestehenden Parkplätze bleiben erhalten.

Ampelregelung während der Bauarbeiten

Die Straße soll während der gesamten Bauzeit befahrbar bleiben. Allerdings müssen Verkehrsteilnehmer während der Straßenbauarbeiten mit einer halbseitigen Sperre, Ampelregelungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen rechnen. Die Fertigstellung ist bis Ende August 2027 geplant. Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,38 Millionen Euro übernimmt das Land Kärnten 960.000 Euro, die Gemeinde Zell steuert weitere 420.000 Euro bei.