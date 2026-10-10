Skip to content
Region auswÃ¤hlen:
/ Â©amiraaly/Instagram
AM Foto sieht man Amira Aly mit einem blauen Bikini und Babybauch.
Christian DÃ¼ren wird eine berufliche Babypause einlegen.
KÃ¤rnten
10/10/2026
Babypause

Baby-Countdown bei Amira Aly: Christian DÃ¼ren stellt Beruf hinten an

Bei der gebÃ¼rtigen Klagenfurterin Amira Aly und Christian DÃ¼ren steht die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes an. Damit die frischgebackene Familie mÃ¶glichst viel Zeit miteinander verbringen kann, macht auch der Papa Babypause.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(283 WÃ¶rter)
WÃ¤hlen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Windeln wechseln, schlaflose NÃ¤chte und jede Menge BabyglÃ¼ck: Auf Christian DÃ¼ren (36) wartet schon bald ein vÃ¶llig neuer Alltag. Der Moderator, der unter anderem aus der ProSieben-Sendung â€žtaffâ€œ bekannt ist, wird zum ersten Mal Vater. Seine LebensgefÃ¤hrtin, die aus Klagenfurt stammende Moderatorin und Pocher-Ex Amira Aly (34), erwartet ihr drittes Kind. Und DÃ¼ren mÃ¶chte von Anfang an an „vorderster Front“ dabei sein: Deshalb plant er eine dreieinhalbmonatige berufliche Auszeit, wie er gegenÃ¼ber RTL erklÃ¤rte. Diese mÃ¶chte er gemeinsam mit seiner Familie in KÃ¶ln verbringen und Aly nach der Geburt unterstÃ¼tzen.

Windelwechseln bereitet ihm noch Kopfzerbrechen

WÃ¤hrend Aly bereits reichlich Erfahrung als Mama mitbringt, ist fÃ¼r DÃ¼ren alles neu. Entsprechend groÃŸ ist die Vorfreude, aber auch der Respekt vor den Herausforderungen, die auf ihn zukommen. Besonders die Aussicht auf wenig Schlaf beschÃ¤ftigt den werdenden Vater. Und auch beim Windelwechseln sieht er bei sich noch Verbesserungsbedarf. Das habe er bereits bei seiner kleinen Nichte festgestellt, wie er RTL erzÃ¤hlte. Auch bei Aly wird es beruflich nun vorerst ruhiger. Die Moderatorin hatte angekÃ¼ndigt, sich ab Oktober eine Auszeit zu nehmen, um sich auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten.

Nach zwei Buben kommt jetzt ein MÃ¤dchen

Dass Aly und DÃ¼ren Nachwuchs erwarten, machten die beiden im Mai 2026 Ã¶ffentlich. Im August verriet die Moderatorin schlieÃŸlich in ihrem Podcast â€žAmira plus 1â€œ, dass es ein MÃ¤dchen wird. Die KÃ¤rntnerin ist bereits Mama von zwei Buben, die 2019 und 2020 zur Welt kamen und aus ihrer frÃ¼heren Ehe mit Comedian Oliver Pocher stammen. Mit DÃ¼rer ist Aly seit Anfang 2024 zusammen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

Â© 2026 - 5min.at