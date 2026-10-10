Baby-Countdown bei Amira Aly: Christian DÃ¼ren stellt Beruf hinten an

Bei der gebÃ¼rtigen Klagenfurterin Amira Aly und Christian DÃ¼ren steht die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes an. Damit die frischgebackene Familie mÃ¶glichst viel Zeit miteinander verbringen kann, macht auch der Papa Babypause.

Windeln wechseln, schlaflose NÃ¤chte und jede Menge BabyglÃ¼ck: Auf Christian DÃ¼ren (36) wartet schon bald ein vÃ¶llig neuer Alltag. Der Moderator, der unter anderem aus der ProSieben-Sendung â€žtaffâ€œ bekannt ist, wird zum ersten Mal Vater. Seine LebensgefÃ¤hrtin, die aus Klagenfurt stammende Moderatorin und Pocher-Ex Amira Aly (34), erwartet ihr drittes Kind. Und DÃ¼ren mÃ¶chte von Anfang an an „vorderster Front“ dabei sein: Deshalb plant er eine dreieinhalbmonatige berufliche Auszeit, wie er gegenÃ¼ber RTL erklÃ¤rte. Diese mÃ¶chte er gemeinsam mit seiner Familie in KÃ¶ln verbringen und Aly nach der Geburt unterstÃ¼tzen.

Windelwechseln bereitet ihm noch Kopfzerbrechen

WÃ¤hrend Aly bereits reichlich Erfahrung als Mama mitbringt, ist fÃ¼r DÃ¼ren alles neu. Entsprechend groÃŸ ist die Vorfreude, aber auch der Respekt vor den Herausforderungen, die auf ihn zukommen. Besonders die Aussicht auf wenig Schlaf beschÃ¤ftigt den werdenden Vater. Und auch beim Windelwechseln sieht er bei sich noch Verbesserungsbedarf. Das habe er bereits bei seiner kleinen Nichte festgestellt, wie er RTL erzÃ¤hlte. Auch bei Aly wird es beruflich nun vorerst ruhiger. Die Moderatorin hatte angekÃ¼ndigt, sich ab Oktober eine Auszeit zu nehmen, um sich auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten.

Nach zwei Buben kommt jetzt ein MÃ¤dchen

Dass Aly und DÃ¼ren Nachwuchs erwarten, machten die beiden im Mai 2026 Ã¶ffentlich. Im August verriet die Moderatorin schlieÃŸlich in ihrem Podcast â€žAmira plus 1â€œ, dass es ein MÃ¤dchen wird. Die KÃ¤rntnerin ist bereits Mama von zwei Buben, die 2019 und 2020 zur Welt kamen und aus ihrer frÃ¼heren Ehe mit Comedian Oliver Pocher stammen. Mit DÃ¼rer ist Aly seit Anfang 2024 zusammen.