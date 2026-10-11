Kickbox-Weltmeisterin: Vom schulischen Auslandspraktikum zu WM-Gold

FÃ¼r die 17-jÃ¤hrige Isabella Platzner aus Schiefling am See war von vornherein klar, dass der Sommer 2026 ein besonderer werden sollte. Im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung an der WIâ€™MO Klagenfurt stand ein dreimonatiges Praktikum auf dem Programm. Platzner ergatterte einen Job in Lloret de Mar an der Costa Brava in der spanischen Region Katalonien â€“ ein attraktives Ziel fÃ¼r Tausende Sommerurlauber. â€žMan verbindet mit der Gegend Sommer, Strand und Partys, aber ich habe mich schon vorab auf die Suche nach einem Kickboxverein in der NÃ¤he gemachtâ€œ, berichtet sie rÃ¼ckblickend. Nicht ohne Grund: Platzner, die seit 2024 dem Nationalteam angehÃ¶rt, bereitete sich parallel zu den drei Monaten im Vollzeitjob auf die Kickbox-WM vor, die im September in Jesolo stattfand. â€žEinfach war es nicht, auch aufgrund der Arbeitszeiten. Ich musste das Training oft in den Pausen unterbringen und habe versucht, meinen Dienstplan anzupassen.â€œ

In wenigen Jahren an die Weltspitze

Begonnen hat Platzner mit dem Kickboxen beim WKC Velden mit zwÃ¶lf Jahren, davor sei sie sehr unsportlich gewesen. â€žIch wurde sehr frÃ¼h zu WettkÃ¤mpfen geschickt und habe anfangs alles verloren. Als ich dann schulisch in die Oberstufe kam, habe ich meine alte Schule zunÃ¤chst sehr vermisst â€“ und deswegen umso intensiver zu trainieren begonnenâ€œ, erinnert sie sich heute. Dass sie den Spitzensport mit dem Weg zur Matura unter einen Hut bringen kann, ist auch eine logistische Herausforderung. â€žIch trainiere drei Mal wÃ¶chentlich im Verein und gehe ins Fitnesscenter, mehrmals pro Woche stehe ich zudem um fÃ¼nf Uhr auf, um vor dem Unterricht laufen oder Radfahren zu gehen. Das geht sich nur aus, weil meine Familie mich sehr unterstÃ¼tzt.â€œ Doch nicht nur Organisation macht den sportlichen Erfolg mÃ¶glich, sondern auch Platzners unbÃ¤ndiger Wille. FÃ¼r sie ist es unvorstellbar, ihre Zeit einfach zu vertrÃ¶deln.

â€žNatÃ¼rlich ist mein Programm hart und ich verzichte auf andere Dinge, aber ich will meine MÃ¶glichkeiten bestmÃ¶glich nutzen. Ich bin der Meinung, dass man zumindest bis Mitte zwanzig einfach nicht zu viel machen kann â€“ spÃ¤ter hat man diese Freiheit oft nicht mehr.â€œ

Â©Ã–BFK/Gabriel Grentner | Die 17-jÃ¤hrige WIâ€™MO-SchÃ¼lerin bereitete sich in Katalonien mitten im Sommerpraktikum auf die Kickbox-WM vor. Â©Ã–BFK/Gabriel Grentner | Die 17-jÃ¤hrige WIâ€™MO-SchÃ¼lerin bereitete sich in Katalonien mitten im Sommerpraktikum auf die Kickbox-WM vor.

Nach dem Ãœberraschungserfolg warten neue Herausforderungen

Dass es vor wenigen Wochen wirklich zu WM-Gold gereicht hat, hat auch Platzner nach EM-Bronze 2025 Ã¼berrascht. â€žIch bin zwar als Erste in der Weltrangliste angereist, aber traf auf meine Angstgegnerin aus Griechenland, die deutlich grÃ¶ÃŸer und schwerer ist. Ich habe mit einer Niederlage gerechnet, doch es kam anders.â€œ Wenige Tage nach dem Sensationserfolg hieÃŸ es wieder, die Schulbank zu drÃ¼cken. Ihre Einsatzbereitschaft macht es mÃ¶glich, Spitzensport und gute schulische Leistungen unter einen Hut zu bringen, zuletzt mit einem Notenschnitt von 1,7.Â Kommende Woche geht es im World Cup ins ferne Usbekistan, wofÃ¼r Platzner fÃ¼r einige Tage vom Unterricht freigestellt wird. â€žIch fehle sehr ungern in der Schule, aber in diesem Fall mÃ¶chte ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Die Schule unterstÃ¼tzt mich dabei.â€œ

â€žTu mir nichts!â€œ

WÃ¤hrend der Kickbox-Sport finanziell keinen Benefit bringt, profitiert Platzner nach eigener Aussage sehr von ihren Erfahrungen. â€žIch bin schon frÃ¼h auch ohne meine Eltern zu WettkÃ¤mpfen gefahren, was meine SelbstÃ¤ndigkeit enorm gestÃ¤rkt hat. Diese Erlebnisse haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.â€œ Auch profitiert sie von Kontakten, die sie rund um den Erdball geknÃ¼pft hat â€“ nach der Matura in eineinhalb Jahren will Platzner daher selbst den Schritt ins Ausland wagen. Dass sie durch den Weltmeistertitel auch ins mediale Rampenlicht gerÃ¼ckt ist, ist der jungen KÃ¤rntnerin allerdings nicht besonders recht. â€žIch bin ein bescheidener Mensch und stehe ungern im Mittelpunkt. Aber trotzdem sind die RÃ¼ckmeldungen natÃ¼rlich schÃ¶n.â€œ Wenn Freunde und Bekannte sie auf ihren Sport ansprechen, hÃ¶rt Platzner meist dieselben Kommentare. â€žDie meisten scherzen, ich solle ihnen nichts tun. Wenn ich nach Tipps gefragt werde, wie man sich gut verteidigen kÃ¶nne, rate ich aber immer dazu, gefÃ¤hrlichen Situationen aus dem Weg zu gehen â€“ am besten ist es am Ende immer, zu rennen.â€œ