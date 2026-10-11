Neuer Store in Klagenfurt: Betreiberin setzt auf ungewÃ¶hnliches Konzept

In der Osterwitzgasse 10 in Klagenfurt hat ein ganz besonderes GeschÃ¤ft seine TÃ¼ren geÃ¶ffnet. â€žMaison Noirâ€œ heiÃŸt der Concept Store von Betreiberin Romana, die damit Kunst, Tattoos und Parfums unter einem Dach vereinen mÃ¶chte. Wer das GeschÃ¤ft betritt, sieht auf den ersten Blick, dass KreativitÃ¤t hier groÃŸgeschrieben wird: Zahlreiche farbenfrohe Kunstwerke hÃ¤ngen dicht an dicht an den WÃ¤nden des Stores. Daneben werden ausgewÃ¤hlte DÃ¼fte in schlichten Glasflakons prÃ¤sentiert.

â€žIch bringe etwas sehr Eigenes nach Klagenfurtâ€œ

Am Samstag, dem 10. Oktober, wurde die ErÃ¶ffnung gefeiert. Bis es so weit war, gab es fÃ¼r die Betreiberin einiges zu tun. Schon Wochen vor der ErÃ¶ffnung nahm Romana ihre Follower in den sozialen Medien bei den Vorbereitungen mit. â€žBin am MÃ¶bel aufbauen, abschleifen und lackieren. Jetzt trudelt nach der Reihe alles einâ€œ, schrieb sie damals voller Vorfreude. Dass die vergangenen Wochen nicht immer einfach waren, lieÃŸ sie ebenfalls durchblicken. â€žIn letzter Zeit bin ich vor vielen Herausforderungen gestanden, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt habenâ€œ, erzÃ¤hlte sie. Mit ihrem neuen GeschÃ¤ft mÃ¶chte sie sich bewusst abheben. â€žIch bringe was sehr Eigenes nach Klagenfurt, was es so in diesem Konzept jetzt noch nicht gibt und ich hoffe, das findet Anklangâ€œ, erklÃ¤rte Romana vor der ErÃ¶ffnung in den sozialen Medien.

BÃ¼rgermeister schaute zur ErÃ¶ffnung vorbei

Unter den GÃ¤sten bei der ErÃ¶ffnung befand sich auch Klagenfurts BÃ¼rgermeister Christian Scheider. Er teilte anschlieÃŸend einige EindrÃ¼cke von seinem Besuch auf Facebook. â€žDas besondere Konzept verbindet Kunst, individuelle Tattoos und ausgewÃ¤hlte DÃ¼fte zu einem auÃŸergewÃ¶hnlichen Erlebnisâ€œ, schreibt Scheider. Er freue sich darÃ¼ber, wenn kreative Ideen und neue Konzepte die Stadt bereichern und vielfÃ¤ltiger machen. Auch fÃ¼r die Menschen hinter dem GeschÃ¤ft fand der BÃ¼rgermeister lobende Worte: â€žDahinter stehen Menschen mit Leidenschaft, Mut und dem Wunsch, etwas Eigenes zu schaffen.â€œ