Falco und Madox hoffen auf ein Happy End
Im TiKo Klagenfurt warten zahlreiche Tiere darauf, endlich ein liebevolles Zuhause zu finden. Zwei von ihnen sind Falco und Madox. Beide hoffen auf Besitzer, die ihren besonderen BedÃ¼rfnissen gerecht werden.
Im TiKo Klagenfurt kÃ¼mmert man sich gut um heimatlose Fellnasen. Doch deren sehnlichster Wunsch ist es, eine zweite Chance und damit ein FÃ¼r-immer-Zuhause zu bekommen. Wir stellen euch heute zwei der SchÃ¼tzlinge vor.
Falco ist nicht gern allein
Der schon etwas Ã¤ltere Herr Falco ist ein kastrierter Australian-Shepherd-Mischling mit einem sensiblen und feinfÃ¼hligen Wesen. Stressige Situationen machen ihm zu schaffen: Dann reagiert er mit Unsicherheit, NervositÃ¤t und vermehrtem Bellen. Auch das Alleinsein fÃ¤llt dem RÃ¼den schwer. Deshalb sucht Falco ein stabiles und liebevolles Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihm Sicherheit geben und auf seine BedÃ¼rfnisse eingehen.
Steckbrief Falco:
- Australian-Sheperd-Mischling
- mÃ¤nnlich
- kastriert
- circa elf Jahre alt
Madox beschÃ¼tzt seine Lieben
Kangal-RÃ¼de Madox ist ein noch relativ junger, ungestÃ¼mer Hund. Die TiKo-Mitarbeiter beschreiben ihn als intelligent und unabhÃ¤ngig und er bringt einen ausgeprÃ¤gten BeschÃ¼tzerinstinkt mit. Deshalb wird fÃ¼r ihn ein kinderloses Zuhause bei Menschen, die bereits Erfahrung mit Hunden haben, gesucht. Madox braucht klare Regeln, feste Strukturen und eine souverÃ¤ne Bezugsperson, die seine EigenstÃ¤ndigkeit respektiert, ihm aber gleichzeitig liebevoll und konsequent Grenzen setzt.
Steckbrief Madox:
- Kangal
- mÃ¤nnlich
- nicht kastriert
- circa 2,5 Jahre al
So kannst du die Tiere kennenlernen:
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.
Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr