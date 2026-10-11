Medaillenregen & Vizeweltmeisterin: LAC Klagenfurt jubelt Ã¼ber Erfolge

Beim Leichtathletikclub (LAC) Klagenfurt gibt es gleich mehrfach Grund zur Freude. WÃ¤hrend die jÃ¼ngsten Vereinsmitglieder beim KidsCup insgesamt sieben Medaillen abrÃ¤umten, feierte Ulrike Striednig in Zagreb einen groÃŸen Erfolg.

Nach WettkÃ¤mpfen in Klagenfurt, Wolfsberg und VÃ¶lkermarkt fand das groÃŸe Finale des KLV-Volksbank-KidsCups in Villach statt. Insgesamt nahmen 165 Kinder an der Wettkampfserie teil, darunter 44 Nachwuchssportler des LAC Klagenfurt. Besonders erfolgreich waren Konstantin Kollmann (U8) und Kristina Steiner (U10), die sich jeweils den Gesamtsieg in ihrer Altersklasse sicherten. Silber ging an Felix Falaha und Mira Kaplaner (beide U8). Ãœber Bronze durften sich Klara Zirngast, Jakob Kurzmann (beide U8) und Lara Sunitsch (U10) freuen.

Â©zVg Der LAC-Klagenfurt-Nachwuchs holte gleich sieben Medaillen.

Vizeweltmeistertitel und Ã¶sterreichischer Rekord

Auch bei den Erwachsenen gab es einen Grund zum Jubeln: Ulrike Striednig zeigte bei der Masters-Weltmeisterschaft in Zagreb eine starke Leistung. Die LAC-Athletin absolvierte den Marathon in der Altersklasse W65 in 3 Stunden, 26 Minuten und 29 Sekunden. Damit verbesserte sie den bisherigen Ã¶sterreichischen Altersklassenrekord um mehr als acht Minuten und sicherte sich zugleich den Vizeweltmeistertitel.