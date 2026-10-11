Skip to content
Region auswÃ¤hlen:
/ Â©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt ein MÃ¤dchen vor dem Landesgericht Klagenfurt.
Am Montag wird am Landesgericht Klagenfurt wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauchs von UnmÃ¼ndigen verhandelt.
Klagenfurt
11/10/2026
Prozess

Schwere MissbrauchsvorwÃ¼rfe: Stiefopa drohen 15 Jahre Haft

Schwere VorwÃ¼rfe werden am Montag am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Ein Mann soll seine unmÃ¼ndige Stiefenkelin Ã¼ber mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Doch damit nicht genug.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(167 WÃ¶rter)
WÃ¤hlen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Laut dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt soll ein Mann zwischen 2017 und zumindest Ende 2024 in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) sowie in Deutschland sexuelle Handlungen an seiner unmÃ¼ndigen Stiefenkelin vorgenommen haben. Konkret geht es um Handlungen, die rechtlich „dem Beischlaf gleichzusetzen“ sind. Diese sollen bei dem MÃ¤dchen eine schwere KÃ¶rperverletzung verursacht haben. DarÃ¼ber hinaus wird dem Angeklagten vorgeworfen, bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial besessen zu haben.

Bis zu 15 Jahre Haft mÃ¶glich

Der Mann muss sich unter anderem wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von UnmÃ¼ndigen verantworten. FÃ¼r dieses Delikt sieht das Strafgesetzbuch bei einer schweren KÃ¶rperverletzung als Tatfolge eine Freiheitsstrafe von fÃ¼nf bis zu 15 Jahren vor. Hinzu kommen weitere Anklagepunkte wegen sexuellen Missbrauchs und des mutmaÃŸlichen Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial.

Prozess am Montag

Der Prozess beginnt am Montag, 12. Oktober, um 9.30 Uhr am Landesgericht Klagenfurt und ist laut Verhandlungsspiegel bis 13 Uhr angesetzt. Verhandelt wird vor einem SchÃ¶ffengericht. FÃ¼r den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

Â© 2026 - 5min.at