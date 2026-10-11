Schwere MissbrauchsvorwÃ¼rfe: Stiefopa drohen 15 Jahre Haft

Schwere VorwÃ¼rfe werden am Montag am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Ein Mann soll seine unmÃ¼ndige Stiefenkelin Ã¼ber mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Doch damit nicht genug.

Am Montag wird am Landesgericht Klagenfurt wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauchs von UnmÃ¼ndigen verhandelt.

Am Montag wird am Landesgericht Klagenfurt wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauchs von UnmÃ¼ndigen verhandelt.

Laut dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt soll ein Mann zwischen 2017 und zumindest Ende 2024 in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) sowie in Deutschland sexuelle Handlungen an seiner unmÃ¼ndigen Stiefenkelin vorgenommen haben. Konkret geht es um Handlungen, die rechtlich „dem Beischlaf gleichzusetzen“ sind. Diese sollen bei dem MÃ¤dchen eine schwere KÃ¶rperverletzung verursacht haben. DarÃ¼ber hinaus wird dem Angeklagten vorgeworfen, bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial besessen zu haben.

Bis zu 15 Jahre Haft mÃ¶glich

Der Mann muss sich unter anderem wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von UnmÃ¼ndigen verantworten. FÃ¼r dieses Delikt sieht das Strafgesetzbuch bei einer schweren KÃ¶rperverletzung als Tatfolge eine Freiheitsstrafe von fÃ¼nf bis zu 15 Jahren vor. Hinzu kommen weitere Anklagepunkte wegen sexuellen Missbrauchs und des mutmaÃŸlichen Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial.

Prozess am Montag

Der Prozess beginnt am Montag, 12. Oktober, um 9.30 Uhr am Landesgericht Klagenfurt und ist laut Verhandlungsspiegel bis 13 Uhr angesetzt. Verhandelt wird vor einem SchÃ¶ffengericht. FÃ¼r den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.