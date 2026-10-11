Heimsieg gegen Salzburg: Rotjacken setzen AufwÃ¤rtstrend fort

Der KAC konnte das Duell gegen den EC Salzburg am Sonntagabend (11. Oktober) fÃ¼r sich entscheiden. Nach dem knappen Erfolg gegen die Pioneers Vorarlberg am Freitag konnten die Klagenfurter damit den zweiten Sieg in Folge einfahren. Die Hausherren erwischten einen Traumstart: Bereits in der dritten Minute brachten Waschnig und GÃ¶ransson den KAC mit einem Doppelschlag 2:0 in FÃ¼hrung. Salzburg verkÃ¼rzte kurz darauf durch Huber, doch Herburger stellte in der achten Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach dem Anschlusstreffer von Nienhuis ging es mit einer 3:2-FÃ¼hrung fÃ¼r die Rotjacken in die erste Drittelpause.

KAC baut FÃ¼hrung weiter aus

Im zweiten Abschnitt legten die Klagenfurter nach. Sablattnig erhÃ¶hte in der 26. Minute auf 4:2, ehe Herburger in der 34. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends im Powerplay das 5:2 erzielte. Salzburg gab sich allerdings noch nicht geschlagen: Huber verkÃ¼rzte kurz nach Beginn des Schlussdrittels auf 5:3. In der Schlussphase drÃ¤ngten die GÃ¤ste noch einmal auf den Anschlusstreffer und kamen unter anderem zu einer doppelten Ãœberzahl. Der KAC hielt jedoch dagegen und brachte den Vorsprung Ã¼ber die Zeit. Damit gewannen die Rotjacken auch das zweite Saisonduell gegen Salzburg, nachdem sie bereits das erste Aufeinandertreffen mit 7:1 fÃ¼r sich entschieden hatten.