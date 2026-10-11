Nach 0:2-Rückstand: Klagenfurter Sportkegler feiern ersten Saisonsieg

Lange Zeit sah es nicht nach einem Erfolg für den KSK Klagenfurt-Magdalensberg aus. Gegen den ESV Leoben lagen die Kärntner zunächst mit 0:2 zurück. Doch dann drehten sie auf und sicherten sich die ersten Punkte der Saison.

Die Sportkegelanlage in Leoben gilt als besonders schwierig, zudem hatte der KSK dort in der Vergangenheit nur selten überzeugen können. Auch diesmal verlief der Auftakt alles andere als nach Wunsch. Andrej Lahovec bekam früh Knieprobleme und musste nach 30 Würfen durch Rafael Waldhauser ersetzt werden. Der junge Europameister zeigte trotz Trainingsrückstands eine gute Leistung, konnte die Niederlage gegen Fabian Schmid aber nicht mehr verhindern. Auch Roman Leitner musste sich seinem Gegner Marco Linzer geschlagen geben. Damit lagen die Kärntner nach dem ersten Durchgang mit 0:2 zurück. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Dominik Konec glänzte mit der Tagesbestleistung von 628 Kegeln und holte ebenso einen Punkt wie Daniel Waldhauser. Plötzlich stand es 2:2, und auch bei der Gesamtkegelzahl hatten die Kärntner die Nase vorne.

Erster Saisonsieg ist geschafft

Im letzten Durchgang machte Martin Oberrauner mit einer starken Leistung von 603 Kegeln und einem klaren 4:0-Satzerfolg einen weiteren Punkt für den KSK. Martin Eder musste sich seinem Gegner zwar knapp geschlagen geben, dennoch reichte der Vorsprung bei der Gesamtkegelzahl für den Auswärtssieg. Am Ende jubelte der KSK Klagenfurt-Magdalensberg über einen 5:3-Erfolg bei 3.513 zu 3.451 Kegeln. Damit konnten die Kärntner erstmals in dieser Saison punkten.

Nächstes Heimspiel am 24. Oktober

Am kommenden Wochenende pausiert die Superliga aufgrund internationaler Cupbewerbe. Weiter geht es für den KSK am Samstag, dem 24. Oktober 2026. Dann empfangen die Kärntner den KSK Sparkasse Jenbach aus Tirol. Spielbeginn ist um 15 Uhr im KSKV-Leistungszentrum am Ruessteichweg 13 in Klagenfurt.