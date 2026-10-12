Mit Bildern – FREIRAUM Klagenfurt Opening: Rund 800 Besucher feierten Eröffnung

Trotz starken Regens warteten am vergangenen Samstag bereits vor dem offiziellen Einlass um 21 Uhr zahlreiche Gäste auf die Eröffnung des neuen FREIRAUM Klagenfurt.

Aus der Eventstage in Klagenfurt wurde das neue Partylokal FREIRAUM. Rund 800 Besucher feierten im Laufe des Abends bis in die frühen Morgenstunden und sorgten für eine großartige Stimmung. Mit dem neuen FREIRAUM wurde nicht nur ein neuer Name präsentiert, sondern auch ein umfassend überarbeitetes Raum- und Veranstaltungskonzept. Neu gestaltete Lounges, ein modernes DJ-Setup, ein aufwendiges Lichtkonzept und zahlreiche neue Dekorationselemente verleihen der Location eine frische, urbane Atmosphäre.

Positives Feedback der Gäste

Besonders erfreulich war das durchwegs positive Feedback der Gäste. Viele Besucher zeigten sich begeistert von der neuen Gestaltung und dem veränderten Ambiente. „Wir haben uns im Laufe des Abends mit zahlreichen Gästen unterhalten und unglaublich viel positives Feedback erhalten. Dass trotz des schlechten Wetters rund 800 Menschen mit uns gefeiert haben, freut uns natürlich besonders. Für uns war es ein rundum gelungenes Opening und ein großartiger Start in ein neues Kapitel“, so die FREIRAUM-Betreiber Rene Finelli und Christian Aigner.

Verschiedene Events

Mit dem FREIRAUM Klagenfurt soll künftig wieder regelmäßig frischer Wind in das Klagenfurter Nachtleben gebracht werden. Unterschiedliche Veranstaltungsformate, wechselnde Musikrichtungen und Events für verschiedene Altersgruppen stehen auf dem Programm. „Das Opening war erst der Anfang. Wir haben noch einiges vor und freuen uns auf viele weitere großartige Nächte mit unseren Gästen!“