Ein Abend des Erinnerns: Sternenkinder-Gedenktag in Pörtschach

Unter dem Motto „Ein Abend des Erinnerns, des Lichtes und der Verbundenheit“ lädt die gemeinnützige Organisation Wandelstern am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, zum Sternenkinder-Gedenktag ein.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Zeremoniehalle Pörtschach (Karawankenblickstraße 47, 9210 Pörtschach). Gemeinsam soll an diesem Abend innezugehalten werden, um den verstorbenen Sternenkindern zu gedenken und ihnen einen besonderen Platz im Herzen zu schenken.

So wird der Abend gestaltet

Gestaltet wird das Gedenken mit liebevollen Gedanken, musikalischer Begleitung sowie besonderen Ritualen. Der Abend bietet Raum für Erinnerungen, Verbundenheit und die Möglichkeit, die Kinder auf ganz besondere Weise zu ehren. Im Anschluss an die Zeremonie wird herzlich zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen.