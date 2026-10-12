Mehr als 150 Sportler eroberten das Kreuzbergl am Landesfeiertag

Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, verwandelte sich das Klagenfurter Kreuzbergl wieder in einen Treffpunkt für Lauf- und Walkingbegeisterte. Mehr als 150 Teilnehmer waren bei der mittlerweile siebenten Auflage des Kreuzbergl-Laufs

Bei besten Bedingungen ging es für die rund 150 Teilnehmer am 10. Oktober über die Wege und Pfade des Kreuzbergls. Zur Auswahl standen zwei Trailruns über zehn beziehungsweise 16 Kilometer sowie eine zehn Kilometer lange Walkingstrecke. Veranstaltet wurde der Lauf von den Naturfreunden Klagenfurt.

„Sport, Natur und Gemeinschaft“

Dabei waren sowohl erfahrene Läufer als auch Hobbysportler am Start. „Der Kreuzbergl-Lauf steht für Sport, Natur und Gemeinschaft. Besonders erfreulich ist, dass sich Jahr für Jahr Menschen unterschiedlicher Alters- und Leistungsgruppen bei dieser Veranstaltung treffen und gemeinsam aktiv sind“, freut sich Benjamin Hell von den Naturfreunden Klagenfurt. Neben den sportlichen Leistungen stand auch das gemeinsame Naturerlebnis im Mittelpunkt. Zahlreiche freiwillige Helfer sorgten dafür, dass die Veranstaltung reibungslos über die Bühne ging.

Diese Sportler holten sich den Sieg

Auf der längeren, 16 Kilometer langen Strecke setzte sich bei den Herren Christoph Lorber vom HSV Triathlon Kärnten durch. Er erreichte das Ziel nach 1 Stunde, 10 Minuten und 45,9 Sekunden. Bei den Damen war Gabi Obmann vom AC Donau Chemie mit einer Zeit von 1 Stunde, 24 Minuten und 9,7 Sekunden die Schnellste. Über die kürzere Distanz von zehn Kilometern durfte Erwin Kozak vom Kelag Energy Running Team jubeln. Er benötigte 46 Minuten und 43,9 Sekunden. Bei den Damen sicherte sich Silke Sendlhofer von den Naturfreunden Klagenfurt in 57 Minuten und 42,8 Sekunden den ersten Platz.