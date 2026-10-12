Südpark-Parkplatz soll zu „Mobility Center“ werden

Ein Parkhaus mit Hotel, Gastronomie und sogar selbstfahrenden Fahrzeugen? Das könnte in Klagenfurt schon bald Wirklichkeit werden. Die Stadt hat am Montag das Millionenprojekt "Mobility Center" vorgestellt.

Mit der Koralmbahn gewinnt der Klagenfurter Hauptbahnhof als Verkehrsknotenpunkt an Bedeutung. Die Stadt möchte deshalb auch das umliegende Bahnhofsviertel weiterentwickeln. Einen wichtigen Beitrag dazu soll das neue Mobility Center leisten. Die Pläne dazu wurden am Montag, dem 12. Oktober 2026, im Klagenfurter Rathaus vorgestellt.

Standort Südpark-Parkplatz

Als Standort ist der bestehende Südpark-Parkplatz im südöstlichen Bereich des Hauptbahnhofs vorgesehen. Dort soll ein mehrstöckiges Gebäude entstehen, das künftig 386 Pkw-Stellplätze sowie verschiedene Angebote für den Umstieg zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln vereint. Doch dort soll nicht nur geparkt werden können: In der obersten Etage soll es ein Gastronomieangebot geben, außerdem sind ein Spielbereich für Kinder und ein Hotel vorgesehen. Eine Verbindungsbrücke soll direkt in den ersten Stock des Südparks führen.

Sogar autonomes Fahren ist vorgesehen

Eine Besonderheit könnte die Anbindung an den Hauptbahnhof werden. Laut den derzeitigen Plänen ist dafür eine Strecke für autonom fahrende Fahrzeuge vorgesehen. Auch architektonisch soll das Gebäude auffallen. Geplant sind eine Rampengarage für die Ein- und Ausfahrt sowie zentral angeordnete Lifte und Stiegenhäuser. Architekt Peter Lorenz, der das Projekt bei der Pressekonferenz präsentierte, sieht darin ein außergewöhnliches Vorhaben: „Bisher ist kein ähnliches Projekt in dieser Form in Europa existent. Dieses Gebäude wird ein architektonisches Icon, das komplett der öffentlichen Nutzung dient.“

Fertigstellung für 2028 oder 2029 geplant

Die Kosten für das Mobilitätszentrum werden auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Finanziert werden soll es ausschließlich mit privaten Mitteln der Pletzer Gruppe. Die notwendigen Widmungsvoraussetzungen sind laut Stadt bereits gegeben. Auch im Gestaltungsbeirat wurde das Vorhaben in den vergangenen Wochen positiv besprochen. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch sieht in dem Projekt eine Möglichkeit, das Bahnhofsviertel aufzuwerten. „Dieses Projekt stellt nicht nur einen enormen Mehrwert für die Mobilität in unserer Landeshauptstadt dar, sondern bringt auch starke Impulse für Wirtschaft und Tourismus“, erklärte er. Bis die ersten Autos im neuen Mobility Center parken können, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Nach derzeitigem Planungsstand soll das Gebäude Ende 2028 beziehungsweise Anfang 2029 fertiggestellt werden.