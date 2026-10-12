15 Millionen Euro-Projekt: So spektakulär wird Klagenfurts „neues Viertel“

Mit der Eröffnung der Koralmbahn und dem bevorstehenden Semmering-Basistunnel steht die Landeshauptstadt Klagenfurt vor einer historischen Weichenstellung. Um das Potenzial rund um den Hauptbahnhof optimal zu nutzen, stellten die Verantwortlichen am heutigen Montag das neue „MOBILITY CENTER KLAGENFURT“ am Südpark vor. Für Klagenfurts Wirtschafts- und Tourismusreferenten Julian Geier (ÖVP) ist das von der Pletzer-Gruppe privat finanzierte 15-Millionen-Euro-Projekt ein meilensteinartiger Lösungsansatz. Es sei in der aktuell herausfordernden Lage keine Selbstverständlichkeit, dass Private in einen Standort investieren und damit gleichzeitig ein öffentliches Problem lösen:

„Ich bin zutiefst dankbar, vor allem glaube ich in der aktuellen Phase, wo es wirtschaftlich nicht immer so leicht ist. Es ist umso bemerkenswerter, dass da ein so tolles Produkt in der Nähe des Klagenfurter Hauptbahnhofs geschaffen wird“, unterstrich Geier auf der Pressekonferenz.

©5 Minuten Wirtschaftsreferent Julian Geier will das Klagenfurter Bahnhofsviertel zur modernen Visitenkarte der Stadt machen.

Bahnhofsviertel als neue Visitenkarte der Stadt

Der Koralmbahn-Effekt müsse jetzt aktiv genutzt werden, um Pendler, Touristen und Investoren in die Stadt zu ziehen. „Das Bahnhofsviertel ist die Visitenkarte der Landeshauptstadt schlechthin. Wir brauchen vor allem ein attraktives und lebendiges Bahnhofsviertel!“, so der Wirtschaftsstadtrat weiter. Die Leitidee des Projekts lautet: „Vom Parkhaus zum Stadtraum. Vom Mobilitätsknoten zum neuen Eingangstor Klagenfurts“. Das neue Bauwerk soll dem Viertel ein echtes Gesicht verleihen. „Unser Anspruch ist es, aus einem klassischen Infrastrukturprojekt einen Ort mit eigener Qualität und Identität zu machen. Das Mobility-Center soll nicht nur funktionieren, sondern Menschen anziehen, unterschiedliche Nutzungen miteinander verbinden und einen Mehrwert für die Stadt schaffen“, erklärt Architekt Peter Lorenz von LORENZATIELIERS. „Das, was wir viel zu oft im Gedanken gehabt haben, ist, dass der Bahnhof beim Bahnhof aufhört und eigentlich nicht über den Bahnhof auch in den Süden hinausstrahlt. Das muss eigentlich weitergedacht werden“, forderte Geier.

©5 Minuten Architekt Peter Lorenz entwarf das spiralförmige „Mobility Center“, das zum neuen Wahrzeichen werden soll.

386 Stellplätze, Hotel und Gastro

Das geplante Bauwerk stellt durch seine einzigartige Spiralform auch optisch ein Alleinstellungsmerkmal. Neben 386 neuen Parkflächen bündelt der Hub Sharing-Angebote wie E-Bikes, Scooter und Carsharing sowie Werkstätten. Im oberen Bereich runden ein Budget-Hotel und Gastronomie mit Aussichtsterrasse das Konzept ab. „Dort wird vor Ort etwas angeboten werden, was definitiv den Hauptbahnhof Klagenfurt im Bereich der Stadtentwicklung und den Bereich drüben immens wichtig sein wird. Wir haben eine Vervielfachung an Parkmöglichkeiten, die dann einerseits die Besucher vom Einkaufszentrum oder andererseits genutzt werden können. Es wird ein zusätzliches Angebot sein, nicht die Konkurrenz mit anderen Projekten, sondern ein zusätzliches Angebot“, so Vizebürgermeister Philipp Liesnig bei der Pressekonferenz. Nach dem positiven Votum im Gestaltungsbeirat wird bei planmäßigem Verlauf ein Baubeginn angestrebt, der eine Fertigstellung im Zeitraum 2028/2029 ermöglicht.