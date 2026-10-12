Krebs riss Kärntner Mama (43) aus dem Leben – jetzt braucht die Familie Hilfe

Erst waren es vermeintlich harmlose Magen-Darm-Beschwerden, dann folgte die erschütternde Diagnose. Nur wenige Wochen später war die zweifache Kärntner Mutter Sheri tot. Nun soll eine besondere Aktion ihre Familie unterstützen.

Es ging alles erschreckend schnell. Schon länger hatte Sheri mit Magen-Darm-Beschwerden zu kämpfen, die zunächst auf eine Glutenunverträglichkeit zurückgeführt wurden. Im Juni verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich, am 18. Juli kam die zweifache Mutter ins Krankenhaus. Erst Anfang August erfuhr die Familie schließlich, woran Sheri tatsächlich litt: Eierstockkrebs. Die Krankheit hatte sich bereits rasant ausgebreitet und weitere Organe befallen – und leider ließ sie sich nicht mehr aufhalten.

Statt zwei Wochen blieben nur sechs Tage

Ihr Mann Mike und die beiden Söhne Khaya und Blaise waren in dieser schweren Zeit stets an Sheris Seite. Auch Angehörige, die über die ganze Welt verstreut leben, versuchten noch rechtzeitig zu ihr zu kommen, um ihr beizustehen und Abschied zu nehmen. Die Tragödie schritt unaufhaltsam fort: Die Ärzte gaben Sheri schließlich noch etwa zwei Wochen. Doch es blieben nur sechs Tage. Am 19. August starb sie im Alter von nur 43 Jahren.

©zVg Nach dem tragischen Tod von Sheri blieben Mike und die beiden Söhne Khaya und Blaise allein zurück.

„Bei ihr hat man sich sofort willkommen gefühlt“

Eine der Wegbegleiterinnen von Sheri ist die Klagenfurter Yogalehrerin Katrin Frank. Die beiden Frauen lernten sich 2016 kennen, als ihre Kinder dieselbe Klasse einer Montessori-Schule besuchten. Die Buben verstanden sich gut und verbrachten auch außerhalb der Schule Zeit miteinander. „Sheri war ein unglaublich herzlicher, offener und ehrlicher Mensch, bei ihr hat man sich sofort willkommen gefühlt“, erinnert sich Katrin im Gespräch mit 5 Minuten.

Besonders gerne denkt sie an die gemeinsamen Treffen zurück. An eine Gin-Verkostung im Garten, ein Geburtstagsfest im Europapark und an Momente, die von Freude und Freundschaft geprägt waren: „Wir haben trotz allem gemeinsam darüber gelacht“, schildert Katrin.

Sheri hinterlässt große Lücke

„Sheri konnte Menschen mit Leichtigkeit zusammenbringen“, erzählt Katrin weiter. Für ein gemütliches Fest brauchte es bei ihr nicht viel. Jeder brachte etwas mit, es wurde geredet, gespielt und gelacht. Doch nicht nur im Freundeskreis, sondern vor allem in ihrer Familie hat der tragische Tod von Sheri eine riesige Lücke hinterlassen. Als sie starb, waren ihre Söhne gerade einmal 13 und 16 Jahre alt. Mittlerweile sind Blaise 14 und Khaya 17 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Vater müssen sie nun versuchen, ihren Alltag ohne Mama zu bewältigen. Einfach ist das nicht, zumal die Familie in Kärnten keine Verwandten hat, die sie unmittelbar unterstützen könnten, wie Katrin erzählt.

Mike will seinen Söhnen Sicherheit geben

Hinzu kommen finanzielle Sorgen. Mike arbeitet seit vielen Jahren als Freelancer. Diese berufliche Freiheit ermöglichte es ihm bisher, sich seine Zeit mit der Familie flexibel einzuteilen. Allerdings bedeutet Selbstständigkeit auch, dass bei fehlenden Aufträgen das Einkommen ausbleibt. Ein fixes Monatsgehalt, bezahlter Krankenstand oder ein 13. und 14. Gehalt sind nicht selbstverständlich. „Jetzt will er das alles aufgeben und eine feste Anstellung suchen, um seinen Söhnen ein stetiges Einkommen und Sicherheit zu geben“, schildert Katrin.

©zVg Mike, Khaya und Blaise waren in der schweren Zeit stets an Sheris Seite.

„Mir sind sofort die Tränen gekommen“

Katrin war gerade im Ausland, als sie von Sheris Tod erfuhr. „Mir sind sofort die Tränen gekommen, mitten am Tisch. Es hat mich bis ins Mark erschüttert“, erzählt sie. Die Verabschiedung, an der Katrin leider nicht teilnehmen konnte, wurde ganz im Sinne der Verstorbenen gestaltet: Die Gäste trugen bunte Kleidung, brachten Erinnerungen mit und feierten gemeinsam Sheris Leben.

„Sheri hat Menschen zusammengebracht“

Auch danach tauschten Freunde und Bekannte in einer WhatsApp-Gruppe zahlreiche Fotos, Videos und Geschichten aus. „Sheri hat Menschen zusammengebracht, egal welche Hautfarbe, Religion, Kultur oder welchen Hintergrund sie hatten. Sie war offen für alle. Und selbst im Tod bringt sie weiter Menschen auf positive Weise zusammen“, sagt Katrin.

Mit Yoga möchte sie der Familie helfen

Aus dem Wunsch heraus, Mike und seinen Söhnen in dieser schwierigen Zeit beizustehen, entstand schließlich die Idee für eine Charity-Yogastunde. Katrin hat bereits öfter solche Veranstaltungen für wohltätige Zwecke organisiert, auch zugunsten einer anderen Familie. Diesmal ist ihr die Aktion aufgrund der persönlichen Verbindung zu Sheri besonders wichtig.

„Den Schmerz kann ich Mike und den Jungs nicht nehmen. Doch vielleicht macht die Spende möglich, was sonst schwer wäre, und schenkt ihnen ein bisschen Leichtigkeit bei ihren Entscheidungen“, erklärt die Yogalehrerin. Am Freitag, dem 27. November, veranstaltet sie deshalb in Klagenfurt eine Charity-Yogastunde, an der Menschen mit unterschiedlichen Yoga-Erfahrungen teilnehmen können. Mitzubringen sind eine eigene Yogamatte und nach Wunsch eine Decke für die Entspannung.

So kannst du die Familie unterstützen

Die Spenden kommen laut Katrin zu 100 Prozent Sheris Söhnen Khaya und Blaise zugute. Wer nicht an der Yogastunde teilnehmen kann, aber trotzdem helfen möchte, kann in den kommenden Wochen in Katrins „Fit und Frei“-Yogakursen Geld in eine Spendenbox geben oder direkt auf das gemeinsam mit Mike eingerichtete Spendenkonto überweisen.