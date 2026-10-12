Besonderer Porsche sorgt für strahlende Kinderaugen

Ein auffällig gestalteter Porsche 911, zahlreiche Spender und eine besondere Überraschung für Kinder: Mit der Charity-Aktion „Porsche Kids-Art“ hat das Porsche Zentrum Kärnten insgesamt 9.110 Euro für die Arbeitsvereinigung Sozialhilfe Kärntens (AVS) gesammelt.

Ein Porsche 911 als Blickfang

Im Mittelpunkt der Aktion stand ein Porsche 911, der als sogenanntes „Art-Car“ künstlerisch gestaltet wurde. Bei mehreren Veranstaltungen in Kärnten zog das Fahrzeug die Blicke auf sich und machte auf die Spendenaktion aufmerksam. Über mehrere Monate hinweg konnten Interessierte Spendenlose kaufen. Damit unterstützten sie nicht nur den guten Zweck, sondern hatten gleichzeitig die Chance, verschiedene Preise zu gewinnen. Das Porsche Zentrum Kärnten stockte die gesammelte Summe schließlich auf 9.110 Euro auf. Die Zahl ist dabei kein Zufall: Sie ist eine Anspielung auf den Porsche 911.

Gemeinsamer Urlaub für Kinder

Das Geld kommt Kindern zugute, die von der AVS betreut werden. Die Organisation unterstützt Menschen in ganz Kärnten in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung. Dank der Spendenaktion soll den Kindern nun ein gemeinsamer Urlaub ermöglicht werden, bei dem sie neue Erfahrungen sammeln und schöne Erinnerungen schaffen können. An der Umsetzung der Aktion waren neben dem Porsche Zentrum Kärnten auch mehrere Projektpartner beteiligt, darunter Synelution GmbH, Mario Stroitz, Mediapool mvp GmbH, Folien Freak Klagenfurt und Tauroa GmbH.