Justiz am Limit: Landesgericht Klagenfurt schränkt Betrieb drastisch ein

Normalerweise finden am Landesgericht Klagenfurt rund 250 Verhandlungen pro Woche statt. Diese Woche sind es gerade einmal acht! Dahinter steckt eine Protestaktion, die auf ein ernstes Problem aufmerksam machen soll.

Auch am Landesgericht Klagenfurt wird der Verhandlungsbetrieb im Rahmen der österreichweiten „Aktionswoche für den Rechtsstaat“ drastisch eingeschränkt. Statt der üblichen rund 250 Verhandlungen finden diese Woche nur acht statt. Damit wollen die Standesvertretungen auf den zunehmenden Personalmangel in der Justiz aufmerksam machen.

Nur dringende Verfahren werden verhandelt

Während der Aktionswoche werden am Landesgericht Klagenfurt nur jene Verhandlungen und Amtstage abgehalten, bei denen andernfalls ein Rechtsverlust drohen würde. Alle anderen Verfahren müssen warten. Hintergrund ist die angespannte Personalsituation an den Gerichten. Wie Landesgerichtspräsident Manfred Herrnhofer in einer Presseaussendung erklärt, wären angesichts der aktuellen Verfahrenszahlen in Kärnten 13 zusätzliche Richterplanstellen notwendig. Zehn davon würden an den elf Bezirksgerichten gebraucht, drei weitere am Landesgericht Klagenfurt.

Längere Wartezeiten treffen auch Familien

Die Folgen des Personalmangels sind laut Herrnhofer längst spürbar. Weil zu wenige Richter für die anfallenden Verfahren zur Verfügung stehen, müssen Betroffene länger auf Verhandlungstermine und Entscheidungen warten. Das kann besonders in familiären Angelegenheiten schwerwiegende Folgen haben. Etwa dann, wenn über Unterhaltszahlungen, das Kontaktrecht zu Kindern, Pflegegeld oder die Bestellung eines Erwachsenenvertreters für Angehörige entschieden werden muss. Aber auch Unternehmen sind betroffen. Offene Rechnungen, arbeitsrechtliche Streitigkeiten oder Insolvenzverfahren können sich durch längere Wartezeiten verzögern. Das verursache nach Einschätzung des Landesgerichts auch erhebliche wirtschaftliche Schäden.

Überlastung macht Mitarbeiter krank

Besonders besorgniserregend ist für den Landesgerichtspräsidenten die zunehmende Belastung der Beschäftigten. Bereits jetzt würden sich die Auswirkungen in Form von mehr Krankenständen und schweren Erkrankungen unter den Mitarbeitern zeigen. Der laufende Gerichtsbetrieb könne derzeit nur aufrechterhalten werden, weil Richter zusätzliche Arbeit übernehmen, die finanziell nicht abgegolten werde, heißt es in der Aussendung. Mit der Aktionswoche wollen die Standesvertretungen deshalb ein Zeichen setzen. Herrnhofer warnt davor, dass die anhaltende Überlastung langfristig auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz beschädigen könnte. Denn wer sein Recht durchsetzen möchte, müsse sich darauf verlassen können, innerhalb angemessener Zeit eine Entscheidung zu bekommen.