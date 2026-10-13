CHL-Abschluss in der Berlin: EC KAC fordert den deutschen Meister

Nach den amtierenden Meistern von Frankreich, der Schweiz und Norwegen trifft der EC-KAC in der Champions Hockey League auch auf den Titelträger Deutschlands.

Die Rotjacken, die selbst keine Chance mehr haben, sich für das Achtelfinale in der Königsklasse zu qualifizieren, treten am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, auswärts bei den Eisbären Berlin an.

Die Rotjacken, die selbst keine Chance mehr haben, sich für das Achtelfinale in der Königsklasse zu qualifizieren, treten am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, auswärts bei den Eisbären Berlin an.

Zum Abschluss der Vorrunde in der Champions Hockey League wartet auf den EC-KAC noch einmal ein sportlicher Leckerbissen. Die Rotjacken, die selbst keine Chance mehr haben, sich für das Achtelfinale in der Königsklasse zu qualifizieren, treten am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, auswärts bei den Eisbären Berlin an. Mit dem Duell mit dem aktuellen deutschen Meister endet für die Klagenfurter die diesjährige CHL-Kampagne, Spielbeginn im Wellblechpalast im Stadtteil Hohenschönhausen ist um 19.30 Uhr.

Kein CHL-Achtelfinale für den KAC

Für den EC-KAC ist das Abenteuer Champions Hockey League nach der Vorrunde beendet. Nach einem Auftaktsieg gegen Bordeaux sowie knappen Niederlagen gegen Fribourg, Köln und Hamar brachte die jüngste 3:5-Pleite gegen Kouvola das endgültige Aus. Neun Ausfälle wogen für die Klagenfurter zu schwer. Im letzten Spiel bei den Eisbären Berlin auf Rang 21 geht es für den KAC nur noch um eine bessere Tabellenplatzierung – maximal ist Rang 18 möglich – oder die Chance, bester ICE-Vertreter im Bewerb zu werden.

Eisbären Berlin fix in der KO-Phase

Ganz anders ist die Ausgangslage beim deutschen Meister: Die Eisbären Berlin belegen aktuell Rang elf und sicherten sich mit einem 4:3-Erfolg in Salzburg vorzeitig das Achtelfinal-Ticket. Für Berlin geht es im Heimspiel gegen Klagenfurt noch um das wertvolle Heimrecht im Rückspiel der Top-Acht sowie einen neuen Punkte-Klubrekord. Die historische CHL-Bilanz der Berliner gegen österreichische Teams ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen.

Personalsorgen vor dem Auswärtsspiel

Der KAC reist stark ersatzgeschwächt nach Deutschland. Neben den Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Jacob Hudson, Fabian Hochegger und Matt Fraser fällt auch Nick Petersen gegen seinen Ex-Klub aus. Die angeschlagenen Mattias Göransson und Jan Drozg konnten zwar am Montag nicht trainieren, treten die Reise nach Berlin voraussichtlich aber mit an.