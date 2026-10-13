Demos und Grabungsarbeiten: In Klagenfurt drohen Bus-Umleitungen

In Klagenfurt stehen drei Klimademonstrationen bevor. Die Protestzüge führen durch mehrere Straßen der Innenstadt. Für Busfahrgäste könnte das an den kommenden Freitagen längere Wartezeiten und Umleitungen bedeuten.

Nun ist auch bekannt, welche Auswirkungen die Protestzüge auf den öffentlichen Verkehr haben könnten.

Nun ist auch bekannt, welche Auswirkungen die Protestzüge auf den öffentlichen Verkehr haben könnten.

Wer an den kommenden Freitagen mit dem Bus durch Klagenfurt unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Die Klimabewegung „Fridays for Future Kärnten“ hat für den Oktober gleich drei Demonstrationen angekündigt. Wie bereits von 5 Minuten berichtet: „Fridays for Future“: Drei große Klimastreiks am Neuen Platz, finden die Klimastreiks am 16., 23. und 30. Oktober 2026 statt. Nun ist auch bekannt, welche Auswirkungen die Protestzüge auf den öffentlichen Verkehr haben könnten.

Demonstrationen führen quer durch Klagenfurt

Los geht es jeweils gegen 14 Uhr am Neuen Platz. Von dort ziehen die Demonstranten durch mehrere Straßen der Innenstadt. Die Route führt zunächst über die Wiesbadener Straße, die Renngasse, den Fleischmarkt und die Bahnhofstraße bis zur Kärntner Landesregierung. Dort ist eine weitere Kundgebung geplant. Anschließend setzt sich der Demonstrationszug über den Viktringer Ring, den Völkermarkter Ring und den St. Veiter Ring fort. Über die St. Veiter Straße, den Heuplatz, die Wiener Gasse und die Kramergasse geht es schließlich zurück zum Neuen Platz.

©STW Los geht es jeweils gegen 14 Uhr am Neuen Platz. Von dort ziehen die Demonstranten durch mehrere Straßen der Innenstadt.

Busverkehr könnte beeinträchtigt werden

Die Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) informiert über mögliche Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Während der Demonstrationen kann es zu kurzfristigen Anhaltungen und Umleitungen einzelner Buslinien kommen. Die Protestzüge sollen jeweils gegen 17 Uhr enden. Damit müssen Fahrgäste vor allem am Freitagnachmittag mit möglichen Einschränkungen rechnen.

Die Klimabewegung hat für den Oktober folgende Demonstrationen angekündigt: Freitag, 16. Oktober 2026: Beginn gegen 14 Uhr

Freitag, 23. Oktober 2026: Beginn gegen 14 Uhr

Freitag, 30. Oktober 2026: Beginn gegen 14 Uhr

Alle drei Kundgebungen starten am Neuen Platz und sollen gegen 17 Uhr beendet sein.

Bereits am Dienstag Einschränkungen auf Linie B

Unabhängig von den Klimademonstrationen kommt es bereits am heutigen Dienstag, dem 13. Oktober, zu Einschränkungen im Klagenfurter Busverkehr. Grund dafür sind Grabungsarbeiten am Schleusenweg. Ab 20.30 Uhr bis zum Betriebsende verkehrt die Linie B nur bis zum Baumbachplatz. Von dort fährt der Bus wieder in Richtung Heiligengeistplatz. Laut KMG gelten dafür die Abfahrtszeiten 21.06 Uhr, 22.06 Uhr, 23.06 Uhr und 00.06 Uhr, die normalerweise für die Haltestelle Stadion Zaungasse vorgesehen sind.