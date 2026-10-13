Klagenfurt: Bus-Umleitungen wegen Bauarbeiten und Demonstrationen

Bauarbeiten und Demos bremsen den Busverkehr in Klagenfurt aus: Die KMG meldet Abend-Sperren bei Linie B sowie Verkehrsbehinderungen an allen Oktober-Freitagen. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

Am Dienstag, 13. Oktober ab 20.30 Uhr bis Betriebsende, kommt es zu Grabungsarbeiten am Schleusenweg in Klagenfurt. Somit können die Haltestellen in Richtung Viktring Schule ab dem Baumbachplatz sowohl stadtein als auch -auswärts nicht bedient werden. Die Linie B verkehrt nur bis zum Baumbachplatz und fährt mit der Abfahrtszeit Stadion Zaungasse (21.06, 22.06, 23.06, 0.06 Uhr) wieder in Richtung Heiligengeistplatz. Betroffene Haltestellen: Stadion Figarogasse, Stadion Zaungasse, Schleusenweg, Tarentinerweg, Josef-Mussger-Straße, Abt-Mulz-Gasse, Viktring Schule.

Drei Demonstrationen am Neuen Platz

An allen Freitagen im Oktober (16., 23. und 30.Oktober 2026) findet ein Demonstrati- onszug der Bewegung „Fridays For Future“ statt. Die Kundgebungen beginnen jeweils um ca. 14 Uhr am Neuen Platz in Klagenfurt. Die Route startet am Neuen Platz und führt über die Wiesbadener Straße, Renngasse, den Fleischmarkt und die Bahnhofstraße zur Landesregierung, wo eine Kundgebung stattfindet. Anschließend verläuft die Route über den Viktringer Ring, Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring, die St. Veiter Straße, den Heuplatz, die Wiener Gasse und Kramer Gasse zurück zum Neuen Platz. Das Ende der Demonstration ist gegen 17 Uhr geplant. Während des Demonstrationszuges kann es im Linienverkehr zu Anhaltungen und kurzfristigen Umleitungen kommen.