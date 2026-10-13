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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb holt sich Geld aus dem Tresor.
Im Inneren stahlen die Einbrecher einen an der Wand befestigten Tresor sowie einen Satz hochpreisiger Reifen samt Felgen.
Klagenfurt
13/10/2026
Ermittlungen laufen

Einbruch bei Klagenfurter Reifenhändler: Tresor und teure Reifen gestohlen

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag (13. Oktober) bei einem Reifenhändler in Klagenfurt zu. Sie erbeuteten einen Tresor sowie hochwertige Reifen samt Felgen. Die Polizei ermittelt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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In Klagenfurt kam es zwischen Montagabend (12. Oktober), 18 Uhr, und Dienstagfrüh (13. Oktober), 7.10 Uhr, zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Reifenhändlers. Laut Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt, indem sie den Schließzylinder einer Tür abdrehten.

Tresor aus Verankerung gerissen

Im Inneren stahlen die Einbrecher einen an der Wand befestigten Tresor sowie einen Satz hochpreisiger Reifen samt Felgen. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

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