Einstimmiger Beschluss: Klagenfurts Schulen sollen saniert werden

Der Klagenfurter Gemeinderat hat einstimmig einen Antrag für einen Sanierungs- und Modernisierungsplan der städtischen Pflichtschulen beschlossen. Bereits bis zur nächsten Sitzung soll ein konkreter Plan vorliegen.

Wie geht es mit der Sanierung der Klagenfurter Pflichtschulen weiter? Mit dieser Frage hat sich der Klagenfurter Gemeinderat am Dienstag, dem 13. Oktober, beschäftigt. Ein von den NEOS eingebrachter und von den Grünen unterstützter Antrag wurde dabei einstimmig angenommen. Ziel ist die Erstellung eines verbindlichen Sanierungs- und Modernisierungsplans für die städtischen Pflichtschulen.

Konkreter Zeitplan und Finanzierung gefordert

Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung soll ein Plan vorliegen, der festlegt, welche Schulstandorte vorrangig saniert werden müssen, wann die jeweiligen Maßnahmen umgesetzt werden sollen und wie die Finanzierung erfolgen kann. Der Beschluss betrifft damit zunächst die Planung der notwendigen Maßnahmen, nicht deren unmittelbare Umsetzung. NEOS-Gemeinderat Janos Juvan sieht darin einen wichtigen Schritt: „Unser Druck wirkt. Mit unserer Petition ‚Klagenfurts Schulen sanieren und ausbauen – JETZT!‘ und unserem Antrag haben wir die Missstände auf die politische Tagesordnung gebracht. Der einstimmige Beschluss ist ein wichtiger Erfolg für Klagenfurts Kinder, Eltern und Lehrkräfte.“

Investitionsbedarf an Schulen

Auch NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer, die als Lehrerin an der Volksschule Welzenegg tätig ist und die Petition initiiert hat, verweist auf den Investitionsbedarf an den Schulen. Lehrkräfte und Freizeitbetreuer würden trotz schwieriger Rahmenbedingungen täglich daran arbeiten, den Kindern einen guten Schulalltag zu ermöglichen. „Jetzt muss auch die Stadt ihren Beitrag leisten. Gerade bei Schulen dürfen wir nicht sparen. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Wir müssen ihnen sichere, zeitgemäße Schulen und die besten Chancen ermöglichen“, betont Glanzer.

Umsetzung bleibt abzuwarten

Mit dem einstimmigen Beschluss ist die Stadt nun aufgefordert, einen entsprechenden Maßnahmenplan auszuarbeiten. Welche Schulen zuerst saniert werden sollen, welche Kosten entstehen und wann die Arbeiten beginnen könnten, geht aus der Aussendung der NEOS noch nicht hervor. Juvan kündigt an, die weiteren Schritte zu verfolgen: „Endlich stehen sie im Fokus. Jetzt muss die Umsetzung folgen. Wir bleiben dran.“ Die von den NEOS initiierte Petition zur Sanierung und zum Ausbau der Klagenfurter Schulen ist weiterhin online abrufbar.