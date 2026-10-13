Böse Überraschung: Kärntner (58) verliert Zehntausende Euro

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde Opfer eines Anlagebetrugs im Internet. Angebliche Broker versprachen hohe Gewinne und brachten den Mann dazu, mehrfach Geld zu überweisen.

Mit vermeintlich hohen Renditen lockten bislang unbekannte Betrüger einen 58-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in eine Falle. Wie die Polizei berichtet, war der Kärntner im Februar 2026 auf eine angebliche Investmentplattform im Internet aufmerksam geworden. Was zunächst nach einer lukrativen Geldanlage aussah, endete mit einem finanziellen Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Angebliche Gewinne auf Onlinekonto

Nachdem der 58-Jährige auf die Plattform aufmerksam geworden war, nahm ein bislang unbekannter Täter Kontakt mit ihm auf. Dieser gab sich als Broker aus und stellte dem Mann hohe Gewinne in Aussicht. In weiterer Folge ließ sich der Kärntner zu mehreren Geldüberweisungen bewegen. Auf einem gefälschten Onlinekonto konnte er anschließend seine vermeintlichen Gewinne verfolgen. Tatsächlich handelte es sich dabei jedoch nicht um echtes Guthaben.

Weitere Zahlungen für Auszahlung verlangt

Als sich der Mann das angeblich erwirtschaftete Geld auszahlen lassen wollte, meldeten sich weitere Personen bei ihm. Diese gaben sich als Vermittler aus und erklärten, dass zunächst zusätzliche Zahlungen notwendig seien, um das Geld freizugeben. Der 58-Jährige überwies daraufhin weitere Beträge. Der Zugriff auf das vermeintliche Kryptoguthaben blieb ihm allerdings weiterhin verwehrt.

Schaden von mehreren Zehntausend Euro

Schließlich brach der Kontakt zu den angeblichen Brokern ab. Im Oktober 2026 erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Insgesamt entstand ihm durch den Betrug ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die bislang unbekannten Täter konnten laut den vorliegenden Polizeiangaben noch nicht ausgeforscht werden.