Schockmoment in Klagenfurt: Auto stürzt in die Glanfurt

Schreckmoment am Dienstagabend in Klagenfurt-Ebenthal! Ein 46-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte in die Glanfurt.

Am Dienstagabend (13. Oktober) kam es in Klagenfurt-Ebenthal zu einem Unfall. Ein 46-jähriger Klagenfurter war gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der Schlossstraße in Richtung Radsberg unterwegs. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf: Im Bereich einer Brücke verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei berichte, durchbrach er mit dem Auto das Brückengeländer und stürzte in die Glanfurt, wo das Auto liegen blieb.

46-Jähriger ins Klinikum gebracht

Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Warum der 46-Jährige von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.