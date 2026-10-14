Lauter Knall schreckt Anrainer auf – dann fand er Unfallopfer

Ein lauter Knall ließ am Dienstagabend einen Anrainer in Gumisch (Bezirk Klagenfurt-Land) aufhorchen. Als er nachsah, entdeckte er einen verunfallten Autofahrer.

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war am 13. Oktober gegen 21 Uhr auf der Grafensteiner Straße (L107) in Richtung Grafenstein unterwegs, als es passierte: Im Bereich Gumisch kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betonzaunsteher, wie die Polizei informiert. Nach dem heftigen Aufprall konnte der Mann sein Fahrzeug zunächst noch selbstständig verlassen. Allerdings war er so geschwächt, dass er sich kurz darauf hinlegen musste.

Anrainer eilte zu Hilfe

Ein Anrainer hatte den lauten Aufprall gehört und eilte dem 33-Jährigen zu Hilfe. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.