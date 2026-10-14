Nach Baustelleneinbruch: Online-Inserat brachte Polizei auf heiße Spur

Elektrogeräte, Akkus und ein Vermessungsgerät verschwanden vor einigen Tagen von einer Baustelle in Klagenfurt-Land. Wenig später tauchte die Beute online auf – und brachte die Polizei auf eine heiße Spur.

Vor einigen Tagen kam es auf einer Baustelle in Klagenfurt-Land zu einem Einbruch, wie 5 Minuten berichtete. Konkret verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter zwischen dem 10. und 12. Oktober gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Baufirma, indem er eine Containertür und ein Fenster aufbrach. Der Einbrecher erbeutete mehrere Elektrogeräte, Akkus sowie ein Vermessungsgerät. Doch die gestohlenen Gegenstände blieben offenbar nicht lange verborgen: Kurz darauf wurde die Beute auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Kauf angeboten.

Polizei findet weiteres Diebesgut in Wohnung

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei nun, einen 28-jährigen Serben als Tatverdächtigen auszuforschen, wie sie am 14. Oktober bekannt gab. Doch als die Beamten seine Wohnung durchsuchten, fanden sie mehr als erwartet: „In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten Diebesgut, das mehreren Einbrüchen im Zeitraum von September bis Oktober 2026 zugeordnet werden konnte“, so die Polizei. Der Mann wurde festgenommen und zu den Vorwürfen einvernommen. Derzeit befindet er sich im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt.