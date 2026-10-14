Beim Pizzaessen in Österreich: Amira Aly hat Babynamen gefunden

Ein gemütliches Pizzaessen in Österreich brachte die Entscheidung: Amira Aly und Christian Düren haben einen Namen für ihre ungeborene Tochter gefunden. Verraten wollen sie ihn allerdings noch nicht.

Die Vorfreude auf den Nachwuchs ist groß, und eine wichtige Entscheidung haben Amira Aly (36) und ihr Partner Christian Düren bereits getroffen. Ihre gemeinsame Tochter hat einen Namen. Das bestätigte die Moderatorin in ihrem Podcast „Amira +1“ mit den Worten: „Ja, wir haben einen Namen.“ Auch innerhalb der Familie ist dieser längst angekommen. Dort wird das Baby bereits mit seinem Namen angesprochen. Nur die Öffentlichkeit muss sich weiterhin gedulden.

Pizza mit Folgen

Auf die zündende Idee kamen die werdenden Eltern ausgerechnet bei einem Pizzaessen in Österreich. Wie „Promiflash“ berichtet, verbrachten Amira und Christian zu Beginn ihrer Schwangerschaft Zeit mit einer Freundin. Während des gemeinsamen Essens brachte diese plötzlich einen Namen ins Spiel. Der Vorschlag traf offenbar genau den Geschmack der beiden. Lange überlegen mussten sie danach nicht mehr.

Sofort begeistert

Wie schnell aus einem Vorschlag eine Entscheidung wurde, erzählte Amira in ihrem Podcast. „Und dann hat sie diesen einen Namen gesagt, und dann haben wir uns beide so angeguckt und wir so: Oh, der ist aber süß“, erinnert sie sich. Damit war die Namenssuche für die werdenden Eltern praktisch beendet. Welcher Name beim Pizzaessen für solche Begeisterung sorgte, bleibt allerdings ihr Geheimnis.

Drittes Kind für Amira

Für die 36-Jährige ist es nicht das erste Mal, dass sie Mutter wird. Amira hat bereits zwei Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren. Mit Christian Düren erwartet sie nun ihr erstes gemeinsames Kind. Dass der Name ihrer Tochter nicht öffentlich gemacht wird, passt zu ihrem bisherigen Umgang mit dem Privatleben ihrer Kinder. Auch die Namen ihrer beiden Buben hält sie aus den sozialen Netzwerken heraus. Daran soll sich offenbar auch beim dritten Kind nichts ändern.