Piaggio-Weinape rollt an: Kreuzbergl wird am Wochenende zur Genusszone

​Südtiroler Törggelen in Klagenfurt! Vom 16. bis 18. Oktober steigt am Kreuzberglteich beim Fischerwirt con amore das ultimative Herbstfest – mit Wein Ape, Live-Musik, frischem Speck und unbegrenzter Weinverkostung für 39 €.

Drei Tage lang verwandelt sich die idyllische Ziggulnstraße am Klagenfurter Kreuzberglteich in einen Treffpunkt für echte Feinschmecker und Liebhaber des Südtiroler Brauchtums. Ursprünglich nach der traditionellen Weinpresse Torggl benannt, bringt das Törggelen Geselligkeit, hervorragende Tropfen und feine kulinarische Spezialitäten zusammen. Das Gastroteam vom Fischerwirt con amore holt diesen Brauch nun direkt nach Kärnten und lädt zu einem Genusswochenende ein.

Edle Tropfen und internationale Schmankerln

​An verschiedenen Genuss-Stationen wird der Herbst von seiner schmackhaftesten Seite gefeiert. Der Traditionsbetrieb Frierss schneidet frischen Speck auf, während kühles Bier von der Brauerei Wimitz ausgeschenkt wird. Highlight ist die mobile Piaggio-Weinape von Belvinoédi, die feine Tropfen vom Weingut Teutsch sowie spritzigen Prosecco von Serena ausschenkt. Ein erfahrener Sommelier begleitet die Gäste durch die Welt der Südtiroler Weine. Am Freitag beehrt zudem Winzer Roman vom Weingut Georgium das Fest und schenkt seine Weine persönlich aus. Aus der Restaurantküche kommen ergänzend italienische und Südtiroler Schmankerln.

DJ-Musik und Frühschoppen

​Das Fest startet am Freitag ab 12 Uhr, bevor DJ Mischa Blank ab 14 Uhr für die musikalische Begleitung sorgt. Der Samstag beginnt ebenfalls um 12 Uhr und bietet ab 14 Uhr mitreißende Live-Musik. Den Abschluss bildet der Sonntag ab 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen, bei dem klassische Weißwürste, frische Brezen und Kärnt’n Gluat serviert werden.

Unbegrenzte Weinverkostung

​Für Weinliebhaber gibt es ein tagesgültiges Verkostungsband zum Preis von 39 Euro, das unbegrenzten Weingenuss sowie Bier und Wasser inkludiert. Da das Kontingent an Bändern begrenzt ist, empfiehlt sich ein rechtzeitiger Kauf direkt im Restaurant Fischerwirt con amore. Reservierungen für das Spektakel können im Vorfeld online vorgenommen werden.