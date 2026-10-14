„KLUbbing“ in Klagenfurt geht in die nächste Runde

Am 16. Oktober kehrt die Veranstaltungsreihe in die Golden Goose Bar zurück und bringt Musik und herbstliche Stimmung in die Klagenfurter Innenstadt.

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen geht die Veranstaltungsreihe „KLUbbing“ in die dritte Runde.

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen geht die Veranstaltungsreihe „KLUbbing“ in die dritte Runde.

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen geht die Veranstaltungsreihe „KLUbbing“ in die dritte Runde. Am Freitag, 16. Oktober, kehrt das Format an seinen ursprünglichen Veranstaltungsort zurück. Ab 18 Uhr wird die Golden Goose Bar am Alten Platz zum Treffpunkt für einen gemeinsamen Abend mit Musik und herbstlicher Atmosphäre.

Welcome-Shot mit Kürbiskernlikör

Für die musikalische Unterhaltung sorgen DJ Anisa und DJ Flejv, die mit ihren Sets für abwechslungsreiche Beats und die passende Stimmung sorgen werden. Als besonderes Extra erwartet die Gäste zu Beginn ein Welcome-Shot mit Kürbiskernlikör, passend zur Jahreszeit. Mit KLUbbing soll die Klagenfurter Innenstadt weiter belebt und insbesondere jungen Menschen ein attraktives Freizeitangebot geboten werden.

Dritte Ausgabe

Die zweite Ausgabe am Lendhafen konnte bereits rund 400 Gäste begrüßen und unterstrich damit das Interesse an neuen Veranstaltungsformaten, die Begegnung und gemeinsames Erleben im Herzen der Landeshauptstadt ermöglichen. Mit der dritten Ausgabe wird die Veranstaltungsreihe fortgesetzt und ein weiterer Impuls für ein lebendiges Klagenfurter Stadtleben gesetzt.