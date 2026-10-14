Tödlicher Gasunfall in Klagenfurt: Jahrzehntelanger Rechtsstreit beendet

Zwei Arbeiter verloren nach einem tragischen Gasunfall in Klagenfurt 2001 ihr Leben. Was folgte, war ein Rechtsstreit, der sich über mehr als zwei Jahrzehnte hinzog. Nun ist dieser endlich zu einem Ende gekommen.

Ein Rechtsstreit, der die Kärntner Justiz über viele Jahre beschäftigte, ist nun endlich zu einem Ende gekommen. Vorausgegangen war ein tödlicher Arbeitsunfall im Jahr 2001, bei dem zwei Männer giftige Gase eingeatmet hatten. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die Schadenersatzforderungen von drei Sozialversicherungsträgern gegen die Stadt Klagenfurt endgültig abgewiesen.

Tragisches Unglück forderte zwei Menschenleben

Aber der Reihe nach: Am 26. Juli 2001 sollten zwei Mitarbeiter einer Wartungsfirma auf einem Betriebsgelände in Klagenfurt-Annabichl einen Sickerschacht kontrollieren. Was sie nicht wussten: Im Inneren hatten sich gefährliche Gase angesammelt. Der damals 37-jährige Kärntner verlor im Schacht das Bewusstsein. Sein 33-jähriger Arbeitskollege aus der Steiermark bemerkte die Notlage und wollte ihm helfen. Doch auch er wurde von den giftigen Deponiegasen überwältigt und fiel in Ohnmacht. Einsatzkräfte konnten beide Männer aus dem Schacht bergen und ins Klinikum Klagenfurt bringen. Beide konnten vorerst gerettet und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden, jedoch verstarb der Steirer drei Monate später und der andere sieben Jahre nach dem Unfall an den Folgeschäden.

Streit um eine alte Mülldeponie

Bei der Untersuchung des Unfalls stellte sich heraus, dass sich unter einem Teil des Geländes eine längst aufgelassene Mülldeponie befand. Von dort waren Gase unterirdisch bis in den Schacht gelangt. Daraufhin entbrannte ein langwieriger Streit über die Verantwortung für das Unglück. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und die damalige Gebietskrankenkasse, heute Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), verlangten die Rückerstattung ihrer Ausgaben. Dazu gehörten unter anderem Behandlungskosten und Leistungen für Hinterbliebene.

2025 wurde die Stadt noch zu Strafzahlung verurteilt

Anfangs richteten sich die Forderungen gegen Bund, Land und Stadt. Im Laufe des Verfahrens blieb schließlich nur noch die Stadt Klagenfurt als beklagte Partei übrig. Die Sozialversicherungsträger vertraten die Auffassung, dass die Stadt von der ehemaligen Deponie und den damit verbundenen Gefahren hätte wissen müssen. Der Fall beschäftigte die Gerichte über viele Jahre. Zwischen 2017 und 2024 war das Schadenersatzverfahren sogar unterbrochen, weil zunächst rechtliche Zuständigkeiten geklärt werden mussten. Als die Verhandlungen am Landesgericht Klagenfurt wieder aufgenommen wurden, mussten unter anderem frühere Stadtbedienstete als Zeugen aussagen. Einige waren bereits über 80 Jahre alt und sollten sich an Vorgänge erinnern, die teilweise mehr als ein halbes Jahrhundert zurücklagen.

Höchstgericht zieht endgültigen Schlussstrich

Im Juni 2025 schien der Rechtsstreit schließlich zugunsten der Sozialversicherungsträger auszugehen. Das Landesgericht entschied, dass die Stadt für den Schaden aufkommen müsse, und sprach den Klägern insgesamt 425.000 Euro zu. Doch Klagenfurt akzeptierte diese Entscheidung nicht und bekämpfte das Urteil. Zunächst gab das Oberlandesgericht Graz der Stadt recht und beseitigte die Entscheidung des Landesgerichts. Die Sozialversicherungsträger versuchten daraufhin, den Fall noch vor den Obersten Gerichtshof zu bringen. Dieser wies ihre außerordentliche Revision jedoch zurück, wie die Kleine Zeitung berichtet. Damit steht fest: Die Stadt Klagenfurt muss für die Folgen des Gasunfalls keinen Schadenersatz an die drei Versicherungsträger leisten. Für die ohnehin finanziell angeschlagene Landeshauptstadt bedeutet das eine erhebliche Entlastung: Insgesamt geht es um rund 725.000 Euro an Schadenersatzforderungen und Prozesskosten.