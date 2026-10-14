100 Jahre alt: Anna hat feindliche Flugzeuge ausfindig gemacht

Die Klagenfurterin Anna Stunf feierte heute, Mittwoch, ihr 100-jähriges Jubiläum. An ihrem besonderen Ehrentag überraschte sie Bürgermeister Christian Scheider zu Hause, um ihr persönlich zu gratulieren.

Keinesfalls möchte sie in ein Seniorenwohnheim

Frau Stunf erfüllt sich nach wie vor ihren wichtigsten Wunsch: zu Hause zu sein. Keinesfalls möchte sie in ein Seniorenwohnheim, deshalb bekommt sie Unterstützung von zwei Pflegerinnen. Ein ordentlicher Haushalt war ihr immer ein großes Anliegen. Um diesen zu führen und um für ihre beiden Kinder da sein zu können, hat sie ihre berufliche Karriere hintenangestellt. Dass sie eine taffe und mutige Frau ist, bewies sie bereits in Kindheitstagen, wie man aus ihren Erzählungen erfährt, womit sie ihre Familie bis heute beeindruckt: Damals, während der Kriegszeit, gehörte sie einer Gruppe von Mädchen an, die im Dunkeln feindliche Flugzeuge mit Taschenlampen ausfindig machen mussten, um auf sie aufmerksam zu machen.

„Viele Geschichten zu erzählen“

„Wer so ein ereignisreiches Leben führt, hat viele Geschichten zu erzählen. Das zufriedene Lächeln von Frau Stunf passt bestens zu ihrem stolzen Alter. Es freut mich enorm, sie an ihrem heutigen Ehrentag so gut gelaunt zu sehen! Ich wünsche ihr weiterhin nur das Beste, viel Glück und das Wichtigste: vor allem Gesundheit“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Dass Anna Stunf so ein hohes Alter erreicht hat, ist unter anderem auch auf ihre Leidenschaft für die Berge zurückzuführen. Sie machte stets gerne und viel Bewegung, war unternehmungs- und abenteuerlustig. Über viele Jahre hinweg war sie Mitglied beim Turnverein in St. Ruprecht, ebenso beim Pensionistenverein, wo sie jeden Mittwoch anzutreffen war. Donnerstags traf sich die Klagenfurterin immer mit ihren Freunden in der Stadt auf einen Kaffeeplausch. Bis vor einem Jahr las sie noch regelmäßig Bücher vor dem Einschlafen. Heute blättert sie zwischendurch in der Tageszeitung.

Anna liebt es zu reisen

Das Reisen bereitete der Jubilarin immer eine große Freude. Vor 50 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für Schiffsreisen, die sie bis ins hohe Alter unternahm. Mit 90 Jahren reiste die Pensionistin gemeinsam mit ihrer Tochter Dagmar und ihrer Enkelin Sarah nach Island. Der letzte Mädelstrip führte die drei Damen nach Russland, Frau Stunf war damals 91 Jahre alt.