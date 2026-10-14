Geburt rückt näher: Amira Aly spricht über medizinische Risiken

Die gebürtige Klagenfurterin Amira Aly (34) steht kurz vor der Geburt ihrer Tochter. Doch nach einer schweren Komplikation bei ihrer zweiten Entbindung ist klar: Das Baby wird früher als üblich zur Welt kommen.

Für Amira Aly und ihren Partner, den deutschen Moderator Christian Düren (36), beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt. Die gebürtige Kärntnerin ist bereits im neunten Schwangerschaftsmonat und erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit dem 36-Jährigen. Aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (48) hat sie bereits zwei Söhne. In ihrem Podcast „Amira +1“ sprach sie nun darüber, wie es ihr und ihrer ungeborenen Tochter geht. Dabei verriet sie auch, dass die Geburt aus medizinischen Gründen früher stattfinden soll.

Frühere Komplikation

Hinter dieser Entscheidung steckt eine schwierige Erfahrung aus ihrer Vergangenheit. Bereits ihre beiden Söhne kamen per Kaiserschnitt zur Welt. Bei der zweiten Entbindung erlitt die 34-Jährige zudem einen Riss in der Gebärmutter. Aufgrund dieser Vorgeschichte haben ihr die Ärzte von einer natürlichen Geburt abgeraten. Deshalb steht für die werdende Dreifachmama fest, dass auch ihre Tochter per Kaiserschnitt geboren wird.

Narben unter Kontrolle

Bis dahin wird die Schwangerschaft besonders genau überwacht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Narben an der Gebärmutter, deren Beschaffenheit regelmäßig untersucht werden muss. So soll verhindert werden, dass für Mutter oder Kind eine Gefahr entsteht. Wann genau ihre Tochter geboren wird, ist derzeit noch offen. Laut Aly beurteilen die Ärzte die Situation von Woche zu Woche neu.

Vorfreude auf Tochter

Trotz der besonderen Umstände blickt die Kärntnerin zuversichtlich auf die bevorstehende Geburt. Ihr und dem Baby gehe es gut, auch die Entwicklung ihrer Tochter verlaufe erfreulich. Bei den Untersuchungen konnte ihre Frauenärztin bereits einige Merkmale erkennen. Demnach hat das Mädchen viele Haare, einen gleichmäßig geformten Kopf und lange Oberschenkelknochen. Aly rechnet deshalb mit einer großen, schlanken Tochter und freut sich darauf, sie endlich kennenzulernen.

Ein besonderer Wunsch

Neben der Vorfreude beschäftigt die 34-Jährige noch eine ganz andere Frage: Wie werden die Nächte mit dem dritten Kind? Bei ihren beiden Söhnen war Schlaf über lange Zeit Mangelware. Nach eigenen Angaben konnte sie in den ersten zwei Jahren insgesamt 600 Nächte nicht durchschlafen. Nun hofft sie, dass ihre Tochter einen ruhigeren Schlafrhythmus haben wird. Mit einer Portion Humor zeigt sie sich optimistisch, dass ihr dieses Mal mehr erholsame Nächte bevorstehen.