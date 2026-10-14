Auffahrunfall bei roter Ampel: Klagenfurterin sucht Zeugen

Eine 5-Minuten-Leserin war am 10. Oktober in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie sucht nun nach Augenzeugen, die den Vorfall an der beobachtet haben.

Eine Klagenfurterin sucht Zeugen, die vielleicht einen Auffahrunfall in den sie verwickelt war, gesehen haben.

Eine Klagenfurterin sucht Zeugen, die vielleicht einen Auffahrunfall in den sie verwickelt war, gesehen haben.

Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, kam es gegen 20.50 Uhr im Bereich der Kreuzung Rosentaler Straße / B92 (nahe der Shell-Tankstelle) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Gegenüber 5 Minuten erzählt sie, dass sie mit ihrem weißen BYD Seal U bei Rot an der Ampel hinter einem schwarzen Audi stand.

Zeugen wegen Unfall gesucht

Nach Angaben der Fahrerin habe der vorausfahrende Audi plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt und sei zurückgeschoben. „Ich habe gehupt aber er ist mir trotzdem reingefahren“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten. An ihrem Fahrzeug entstand im linken Frontbereich Sachschaden, wodurch auch die verbauten Kameras beschädigt wurden. Da bei der polizeilichen Aufnahme laut der Lenkerin unterschiedliche Darstellungen zum Ablauf im Raum stehen könnten, sucht sie nun nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben.