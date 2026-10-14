Österreich-Premiere in Klagenfurt: SicherheitsExpo Alpe-Adria gestartet

Klagenfurt wird zur Drehscheibe für Sicherheit und Resilienz im Alpe-Adria-Raum: Nach München und Berlin feiert die renommierte SicherheitsExpo von 14. bis 15. Oktober 2026 ihre Österreich-Premiere auf der Messe Klagenfurt.

Am heutigen Mittwoch wurde die SicherheitsExpo Alpe-Adria in Klagenfurt offiziell eröffnet. Unter der Schirmherrschaft von Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner, vertraglich vertreten durch Landesrätin Beate Prettner, versammeln sich Experten aus der gesamten Region.

Sicherheit als zentraler Standortfaktor

In ihrer Eröffnungsrede hob Landesrätin Beate Prettner hervor, dass der Begriff Sicherheit weit über den klassischen Objektschutz hinausreicht. „Naturkatastrophen, Cyberangriffe, Blackout-Risiken und geopolitische Spannungen wirken oft gleichzeitig“, betonte Prettner. Um solchen Herausforderungen zu begegnen, brauche es eine enge Kooperation zwischen Behörden, Einsatzkräften, Wissenschaft und Unternehmen.

Top-Referenten und spannende Beiträge

Das Programm des ersten Messetages bot hochkarätige Beiträge: Keynote des BK-Direktors: General Andreas Holzer (Bundeskriminalamt) sprach zur „neuen Verwundbarkeit“ in Zeiten permanenter Krisen. Studie zu Dämmerungseinbrüchen: Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) präsentierte unter anderem Ergebnisse einer Befragung von Strafgefangenen zu Motiven und Vorgehensweisen bei Einbrüchen. High-Tech im Forstschutz: Ein weiterer Fachbeitrag beleuchtete den Einsatz von Drohnen zur frühzeitigen Erkennung von Waldbränden.

©LPD Kärnten/Steinacher | Klagenfurt wird zur Drehscheibe für Sicherheit und Resilienz im Alpe-Adria-Raum.

Klagenfurt als dritter Messe-Standort

Das Fachmessekonzept wird bereits seit 23 Jahren erfolgreich in München durchgeführt und 2025 um Berlin erweitert. Mit dem neuen Standort in Klagenfurt erhalten Fachbesucher aus Österreich sowie dem gesamten Alpe-Adria-Raum ab heuer eine eigene Plattform für Innovationen bei Cyber-Sicherheit, Prävention und physischem Schutz. Mehr Informationen bekommst du auch auf der Website.